Kalın: Afrin′de çember daraldı | DÜNYA | DW | 15.03.2018

TRT Haber'e bugün açıklamalar yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözcüsü İbrahim Kalın, Afrin'de Türk ordusunun yürüttüğü operasyondaki son durumu anlattı. Afrin'in yeni bir Kandil yapılmak istendiğini, ancak Zeytin Dalı Harekâtı ile bunun engellendiğini ifade eden Kalın, Afrin'de çemberin daraldığını söyledi.

"Afrin'in yüzde 70'inde güvenliğin sağlandığını" ifade eden Kalın, "Şu an itibarıyla yüzde 70'inin üzerinde coğrafi konum itibarıyla güvenliği sağlanmış durumda" şeklinde konuştu.

Açıklamasında ABD Dışişleri Bakanlığındaki değişime de değinen Kalın, ABD ile Menbiç konusunda sağlanan anlaşmadan vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını dile getirdi. Kalın, ABD'nin verdiği sözü tutması halinde Menbiç çevresinde güvenli bir bölge oluşturulmasının gündemde olduğunu sözlerine ekledi. Türkiye, sınırının 100 kilometre doğusundaki Menbiç bölgesinde bir tampon bölge oluşturmak istiyor.

Kalın ayrıca Türk istihbaratının Doğu Guta'dan El Nusra Cephesi üyelerini çıkartmak için çalışma yürüttüğünü de söyledi.

Yardım konvoyu ulaştı

Muhalif grupların çıkartılmaya çalışıldığı Doğu Guta'da Rusya destekli Şam yönetimine bağlı birliklerin operasyonları sürüyor. Uluslararası yardım organizasyonu Kızılhaç'dan yapılan açıklamada, yeni bir yardım konvoyunun daha Doğu Guta'nın en büyük kasabası Duma'ya ulaştığı belirtildi. Kızılhaç sözcüsü, yardım konvoyunun 25 kamyondan oluştuğunu ve içinde 26 bin kişilik gıda maddesinin bulunduğunu söyledi.

DW,rtr/HS,ÖA

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