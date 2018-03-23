Kahveye ''kanser uyarısı'' zorunluluğu

Toksik Maddeler Eğitim ve Araştırma Konseyi'nin kahve zinciri Starbucks'ın da aralarında bulunduğu 91 firmaya ''kansere yol açabilecek maddelerle ilgili uyarıda bulunma zorunluluğunu'' düzenleyen kanun çerçevesinde açtığı davada hakim, kahve şirketlerinin tüketiciyi kanserojen maddeler konusunda bilgilendirme zorunluluğunun bulunduğuna hükmetti.

Hükmü veren Los Angeles Yüksek Mahkemesi yargıcı Elihu Berle, ''Davalılar, kahve tüketiminin insan sağlığına olumlu katkıda bulunduğuna yönelik kanıt yükümlülüklerini yerine getiremedi'' açıklamasını yaptı.

Kahvenin insan sağlığı için yararlı olduğu tezi birçok firma tarafından defalarca dile getirilmişti.

Aralarında Starbucks'ın da olduğu bazı kahve firmaları, kahvenin içinde kanserojen bir madde olan ''akrilamid'' bulunduğuna ilişkin uyarıları son dönemde kullanmaya başlamıştı. Ancak, uyarıların süt ve şekerin bulunduğu tezgahların altı gibi müşteriler tarafından kolayca görülemeyecek yerlere asılması ve birçok müşterinin bu uyarılardan haberdar olmaması eleştirilere neden olmuştu.

Kahve endüstrisi, kahvenin içinde bulunan kimyasalların kahve çekirdeklerine aromasını veren pişirme işleminin doğal sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve zararsız seviyede olduğunu iddia ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı 2016 yılında kahveyi ''olası kanserojenler'' listesinden çıkarmıştı.

AP/SÖ,ÖA

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