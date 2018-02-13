 Kadınlardan 14 Şubat protestosu: Öldüren sevginiz batsın | KADIN | DW | 14.02.2018
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KADIN

Kadınlardan 14 Şubat protestosu: Öldüren sevginiz batsın

İstanbul’da bir araya gelen kadınlar 14 Şubat vesilesiyle yaptıkları eylemde kadına yönelik şiddeti protesto ederek, “Olmaz olsun eşitsiz aşk, biz hayatı istiyoruz” dedi.

Türkei Demo in Istanbul anlässlich des Valentinstags (DW/B. Karakas)

İstanbul Beşiktaş’ta bir araya gelen kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle “Olmaz Olsun Eşitsiz Aşk: Biz Hayatı İstiyoruz” sloganıyla sokağa çıktı. 

“Kadınlar Birlikte Güçlü” platformunun çağrısıyla buluşan kadınlar, “İnadına isyan, inadına özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınlar birlikte güçlü”, “Eşitlik olmadan aşk olmaz”, “Erkek şiddetine hayır” sloganları eşliğinde Beşiktaş’ta yürüdü. Eylem için bir araya gelen kadınlar, “Sevgi adına şiddet uygulayana hayır”, “Eşitlik yoksa aşk da yok”, “Eşit olmayan sevgini al başına çal”, “Aşk her şeyi affetmez tatlım”, “Öldüren sevginiz batsın”, “Tecavüzün bahanesi olmaz”, “Sen de gel kız, direnmek güzel” pankartları taşıdı. Eylem için atılan mesajlar, sosyal medyada #14ŞubattaKadınlarSokakta etiketi altında paylaşıldı.

Türkei Demo in Istanbul anlässlich des Valentinstags (DW/B. Karakas)

“Cinsel şiddetle kuşatılmayan bir hayatı istiyoruz

Basın açıklamasında erkek şiddetine dikkat çekilerek, “Bugün 14 Şubat. Aşkın kutlandığı bugün de yılın diğer günleri gibi. Geçen sene bir kadın öldürülmüştü. Önceki sene de öyle. Ve ondan önceki de. Öldürülenler de hep onları sevenlerdi” denildi. Kadınlar yaptıkları açıklamada huzurlu, güvenli, özgür ve eşit bir hayat istediklerini belirterek, “Cinsel şiddetle, tehdidiyle, endişesiyle kuşatılmayan bir hayatı istiyoruz. Saçımızı asla süpürge etmeyeceğimiz bir hayatı istiyoruz. Dinin kadınları erkeklere itaatkar kılmanın yolu, kimsenin zoraki birlikteliğinin veya ayrılığının da sebebi olmayacağı bir yaşam istiyoruz” sözleriyle devam etti.  

Türkei Demo in Istanbul anlässlich des Valentinstags (DW/B. Karakas)

Diren Coşkun unutulmadı

Protesto eyleminde ölüm orucunda olan trans kadın tutuklu Diren Coşkun’a selam gönderildi. Kadınlar, “Diren Coşkun gibi var olma hakkının elinden alınmayacağı bir dünya için hep birlikte buradan ses çıkarıyoruz” dedi, “Diren Coşkun yalnız değildir” sloganı attı. Tekirdağ Cezaevi’nde bulunan Diren Coşkun, hak ihlallerinin son bulması ve ameliyat hakkının verilmesi için başlattığı ölüm orucunun 21'inci gününe girdi. Eylem yapan kadınlar, 8 Mart için çağrıda bulunarak protestoyu sonlandırdı.

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe

 

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