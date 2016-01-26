Kadınlar ikinci eş bulma sitelerine karşı isyanda

Türkiye'de erişime engellenmeden önce evlilikci.com isimli internet sitesine girenler, "Türkiye'nin ilk ikinci eş bulma sitesini kimler kullanıyor” başlığının altında yer alan şu ifadelerle karşılaşıyordu:

Eşiyle tüm münasebeti bitmesine rağmen çeşitli sebeplerle ayrılamayan beyler

Evlenmek istemeyen (çeşitli sebepler) aynı zamanda günah işlemek de istemeyen hanımefendiler

Evlenecek biriyle karşılaşamamış hanımefendiler

Çaresiz bir dönem geçirip fuhuş ve benzeri yollara sapabilecek hanımefendiler

Cinsel ihtiyaçlarını günaha girmeden karşılamak isteyen erkek ve kadınlar

Evlenmek isteyen herkes

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKFD), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na site hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet dilekçesinde, "kadın bedeni üzerinden cinsiyet ayrımcılığı yapılarak ve dini ritüeller kullanıldığı” ifade edildi.

"Ne sıklıkla dua ediyorsun”

Söz konusu siteye erişim yasaklansa da benzer adresler varlığını devam ettiriyor. "Second Wife” veya "Suriyeli Kadınlar” adlı internet sitesi onlardan sadece ikisi. Türkçesi "İkinci Eş” olan ve İngiltere'de kurulan secondwife.com adlı site, üye olmadan önce ayrıntılı bilgiler soruluyor. Dünyanın farklı ülkelerinden üyeleri bulunan sitenin Türkiye'den kullanıcıları da var. Sitede, üye olacaklara evli olup olmadıklarının yanı sıra hangi mezhepten ve ne zamandan beri Müslüman oldukları ne sıklıkla dua ettikleri gibi sorular soruluyor.

"Bizim kadınlarımız gibi narin varlıklar"

"Suriyeli Kadınlar” adlı sitede ise "Evlenmek İsteyen Suriyeli Kadınlar”, "Suriyeli Kadınlar Nelerden Hoşlanır”, "Suriyeli Kadınlar Nasıl Giyinir” şeklinde başlıklar göze çarpıyor. Bu başlıkların altında savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan kadınlar hakkında aşağıda yer aldığı gibi çeşitli cinsiyetçi önyargılar bulunuyor:

"Suriyeli kadınlar da bizim kadınlarımız gibi narin varlıklardır. Ülkemizde Suriyeli kadınlar ile evlenmek isteyen genç nüfusun artması gibi, evli erkeklerin de Suriyeli kadınlar ile birlikte olma isteği arttı. Üstelik Suriyeli kadınlar resmi nikah şartı koymadıkları için, erkekler onlar ile de bir ev kurarak yaşamaya başlayabilmektedir."

"Suriyeli bayanla evlenmek istiyorum”

Sitede ayrıca Suriyeli kadınların psikolojilerinin savaş nedeniyle bozuk olduğu, evlenmelerinin onlara da "faydalı” olacağı iddia edilerek, "Sizler de bu kadınların kendilerini iyileştirebilmelerine destek olabilirsiniz” şeklinde açıklamalar da bulunuyor. Bu başlıkların altında ise siteye giren erkeklerin yazdığı, "30 yaşındayım, Suriyeli bayanla evlenmek istiyorum. Daha önceden evlenmiş olabilir” ya da "Orta yaşta Suriyeli dul bir bayanla evlenmek istiyorum” gibi mesajlar görülebiliyor.

"Namus adına evlenilir gibi bakıyor”

Şanlıurfa'da Kadın Merkezi (KAMER) Vakfı adına çalışmalar yürüten Gülseren Kaplan, çok eşliliğin özellikle kırsal kesimde yeni olmadığını ancak savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik yapan erkeklerin ardından bu sayının arttığını dile getiriyor. Kaplan, "Suriyeli kadınlar savaştan kaçıp gelmiş. Bazı erkekler, ‘Sırf korumak için bile, namus adına evlenilir' gibi bakıyor. Çocuğu hiç olmayan ya da olsa da erkek çocuğu olmayan adamlar ikinci eş arıyor” diyor.

Bir tehdit olarak ikinci evlilik

Şanlıurfa ve çevresinde şiddet gören kadınlara destek sağlayan ve güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen bir aktivist, evli kadınların kocaları tarafından "Suriyeli kadın getiririm” şeklinde tehdit edildiğini ifade ediyor. İkinci evliliklerin maddi yönüne de dikkati çeken kadın hakları aktivisti, "Eskiden zengin olan adamlar ikinci kere evleniyordu. Şimdi zengin olmasına gerek yok, erkekler daha rahat davranabiliyorlar. Ekonomik durumu iyi olmayan erkekler de ikinci kere evlenebiliyor” diye konuşuyor.

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe