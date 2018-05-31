Kadınların beklentisi Kadın Bakanlığı

24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte düzenlenen milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, TBMM'ye seçilen kadın milletvekili sayısı bir önceki döneme göre artış gösterdi. Kadın Meclisleri platformunun verilerine göre, 27'nci dönemde Meclis'teki 600 milletvekilinden 103'ü kadın olacak.

550 sandalyeli 26'ncı dönemde TBMM’de 76 kadın milletvekili görev yapıyordu. O dönem yüzde 13 olan Meclis'te kadınların temsil oranı, yüzde dörtlük artışla yüzde 17'ye yükseldi.

Mecliste çoğunluğu sağlayan ve Cumhur İttifakı’nı oluşturan Adalet ve Kalkınma Partisi'den (AKP) 49 ve Milliyetçi Hareket Partisi’den ise 4 kadın vekil seçildi. İttifakın Meclis’e giren toplam vekil sayısı ise 295 oldu. AKP'nin aday listesinde 126, MHP'nin ise 69 kadın vekil adayı bulunuyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) aday listesinde yer alan 137 kadın adaydan 18’i seçim yarışını kazandı. Partinin Meclis’te toplam sandalye sayısı 146 oldu.

226 adayla 24 Haziran seçimlerinde en fazla kadın aday gösteren HDP'den ise TBMM'ye 25 kadın vekil girdi. Toplamda 67 milletvekili çıkaran parti, bu oranla eşit temsil hakkında en yüksek orana sahip parti oldu.

150 kadın adayın yarıştığı ve 44 milletvekili çıkaran İYİ Parti’den ise üç kadın vekil gelecek dönemde TBMM'de görev yapacak.

33 ilde kadın vekil yok

Kadın Meclisleri'nden Dilara Gevrek, kadın milletvekilleri sayısındaki artışın Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ancak dünya ile karşılaştırıldığında bu oranın henüz eşit temsil hakkı anlamına gelmediğini belirtti.

Türkiye genelinde 33 ilde hiç kadın milletvekili seçilmediğine dikkat çeken Gevrek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kadınlara büyük yükümlülükler düştüğüne dikkat çekti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Gülsüm Kav da, kadın milletvekillerinin yüzde 17 oranındaki artışının önemli olduğunu ancak bununla birlikte dünya ortalamasında uygulanan kota sisteminde bu oranın en az yüzde 30 olduğunu hatırlattı.

Gülsüm Kav, kadın milletvekillerinin oransal eşitliği kadar sunacakları içeriklerin ve programların da önemli olduğunun altını çizdi.

"Konya'da ilk defa bir kadın vekil çıktı diye sevindik, ikinci cümlede sevincimiz kursağımızda kaldı. Çünkü bu kadın vekilin ilk sözü ‘idamı getireceğiz' oldu" diyen Kav, Meclis'e giren kadınlardan kadın ve evrensel insan haklarını savunmalarını beklediklerini söyledi.

Gülsüm Kav

"En önemli sorun bakanlıkların birleştirilmesi"

27’nci yasama dönemi ile birlikte yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında kabinedeki bakanlık sayısının azaltılması ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın birleştirilmesi planları gündemde.

Gülsüm Kav, yeni dönemde kadınları bekleyen en önemli sorunun bakanlıkların birleştirilmesi olduğuna dikkat çekti.

"Kadın hakları bakımından çok tehlikeli. Çünkü biz mevcut haliyle, kadınların var olan sorunları nedeniyle Aile Bakanlığı'nı bile yetersiz buluyoruz" diyen Kav, kadınların sorunlarını çözmek için çalışacak bir Kadın Bakanlığı kurulması talebini yineledi.

"Kadınlara yönelik vaatler yerine getirilmeli"

HDP ve CHP'nin seçim programında Kadın Bakanlığı kurulması önerisinin yer aldığını belirten Kav, İYİ Parti'nin de programında Aile ve Kadın Bakanlığı önerisi bulunduğuna işaret ederek partilerden beklentilerinin bu konuda uğraşmaları olduğunu hatırlattı.

İktidarın iki bakanlığın birleştirilmesi konusunu yeniden değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Kav, "Seçim sürecinde Aile Bakanı’nın ilk kez ağzına aldığı konuşmaları duyduk. İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız, kadına şiddete sıfır tolerans gibi. Daha önce söylemesini isterdik, söylemezdi. Samimiyseler bakanlık birleştirilmesi konusunu değerlendirmek, adımlar atmak düşer" dedi.

Aile Bakanlığı içinde yaşlılar, engelliler, çocuklar gibi birçok iş kalemi olduğunu ve kadının bakanlık işleri arasında kaybolduğunu belirten Kav, şimdi bir o kadar iş kalemi olan Çalışma Bakanlığı ile birleştirilmesi planının, kadın maddesinin görünmezleşmesine yol açacağını savundu.

"Kadın Bakanlığı kurulması şart"

Kadın Meclisleri'nden Dilara Gevrek de kadın milletvekillerinden en büyük beklentilerinin, kadınlara yönelik sorunları çözmek için çalışmaları olduğunu belirtti. Gevrek, bunun için de bir Kadın Bakanlığı kurulmasının şart olduğunu söyledi.

Dilara Gevrek, "Kadın cinayeti gibi bir gerçeklik var bu ülkede, çocuk istismarı gibi gerçeklikler, toplumsal sorunlar var. Bunlarla mücadele edecek merciler, bir Kadın Bakanlığı şart" dedi.

Türkiye'de 2011 yılında iktidarda olan AKP, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı'nı kapatarak yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı kurmuştu. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan konyla ilgili, "Biz muhafazakâr demokrat bir partiyiz. Bizim için aile önemli" değerlendirmesi yapmıştı.

Gezal Acer

© Deutsche Welle Türkçe