 Kadıköy′de lise öğrencilerine polis dayağı | TÜRKİYE | DW | 08.06.2018

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TÜRKİYE

Kadıköy'de lise öğrencilerine polis dayağı

İstanbul'da liseli gençlik örgütlerinin eylemine polis müdahale etti. Öğrencilerin polis otobüsünde darp edildiği görüntülere yansıdı. DW Türkçe'ye bilgi veren avukatları, 21 öğrencinin gözaltında olduğunu söyledi.

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Lise öğrencilerine polis dayağı

İstanbul Kadıköy'de eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle karnelerini alan bir grup lise öğrencisinin düzenlediği protesto eylemine polis sert müdahale etti.

Liseli gençlik örgütlerinin "Karneler sizin gelecek bizim" çağrısıyla Cuma günü Bahariye Caddesi'nde toplanan bir grup öğrenci taşıdıkları pankartlarla slogan atarak yürüyüşe geçti.

Devrimci Liseliler, Devrimci Liseliler Birliği, Liseli Öğrenci Birliği gibi grupların birlikte düzenlediği eyleme polis izin vermedi.

Polis tarafından durdurulan öğrencilerin dağılmaları istendi. Öğrencilerin dağılmaması üzerine polis gruba müdahale etti. Yere yatırılan öğrencilere ters kelepçe takıldı.

Olayın başlangıç anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Çevik Kuvvet polislerinin sert müdahalesine çevredeki vatandaşlardan da tepki geldi.

Olayın devamına dair görüntülerde polis otobüsüne bindirilen öğrencilerin darp edildiği görülüyor.

DW Türkçe'nin görüştüğü liseli öğrencilerin avukatlarından Tamer Doğan yedisi 18 yaşından küçük  21 öğrencinin gözaltında olduğunu söyledi.

Öğrencilere polis otobüsü içerisinde elektro cop ve copla darp edildiğini anlatan avukat Doğan, önce karakola götürülen öğrencilerin ardından sağlık kontrolü için hastaye götürüldüğünü ifade etti. Doğan, "Sağlık kontrolüne eşlik etmesi için üç avukat arkadaşımızı görevlendirdik. Çocukların tomografilerinin çekilmesini isteyeceğiz. Buradan alınacak rapor bizim için önemli, çünkü işkence nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

Öğrencilerle görüşmelerine müsade edilmediğini belirten Avukat Doğan, devreye giren CHP milletvekillerinin "işkence" suçlamasıyla ilgili İçişleri Bakanını telefonda bilgilendiğini belirtti. 

Doğan, Kadıköy Emniyet Müdürünün ise iddiaları kabul etmediğini ifade etti..

DW/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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Lise öğrencilerine polis dayağı  

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