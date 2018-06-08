 Kadıköy’de gözaltına alınan liseliler serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 09.06.2018

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TÜRKİYE

Kadıköy’de gözaltına alınan liseliler serbest bırakıldı

Kadıköy Bahariye Caddesi'nde Cuma akşamı "Karneler sizin, gelecek bizim" sloganıyla toplanan ve polisin sert müdahalesiyle gözaltına alınan öğrenciler sabaha karşı serbest bırakıldı.

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Lise öğrencilerine polis dayağı

İstanbul Kadıköy'de Cuma akşam saatlerinde "Karneler sizin, gelecek bizim" çağrısıyla eylem yaparken darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler bugün sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

Öğrenciler, serbest bırakıldıktan sonra yaptıkları açıklamada "Milyonlarca liselinin geleceksizliğine, üniversite sınavlarında hayatının çalınmasına karşı bir araya geldik ve bir eylem kararı almıştık" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden öğrenciler, "Bizler en temel hakkımız geleceğimize sahip çıkma hakkımızı kullandık ve o sokaklarda olduk. Bizler lise ve gençlik örgütleri olarak yarın o sokaklarda olmaya devam edeceğiz (…) Bizleri ne yaptıkları işkencelerle, ne söyledikleri küfürlerle yıldırabilirler” şeklinde konuştu.

Polis izin vermemişti

Bahariye Caddesi'nde Devrimci Liseliler, Devrimci Liseliler Birliği, Liseli Öğrenci Birliği gibi gruplar Cuma akşamı bir araya gelmiş, pankartlarla slogan atarak yürüyüşe geçmek istemiş, ancak eyleme polis izin vermemişti.

Polis tarafından durdurulan öğrencilerin dağılmaması üzerine gruba yapılan müdahalede yere yatırılan öğrencilere ters kelepçe takılmış ve polis minibüsü içindeki şiddet görüntüleri sosyal medyada tartışılmıştı.

Olayların üzerine DW Türkçe'nin görüştüğü liseli öğrencilerin avukatlarından Tamer Doğan, yedisi 18 yaşından küçük  21 öğrencinin gözaltında olduğunu söylemişti.

Öğrencilere polis otobüsü içerisinde elektro cop ve copla darp edildiğini anlatan avukat Doğan, önce karakola götürülen öğrencilerin ardından sağlık kontrolü için hastaye götürüldüğünü ifade etmiş ve "Sağlık kontrolüne eşlik etmesi için üç avukat arkadaşımızı görevlendirdik. Çocukların tomografilerinin çekilmesini isteyeceğiz. Buradan alınacak rapor bizim için önemli, çünkü işkence nedeniyle suç duyurusunda bulunacağız" diye konuşmuştu.

DW/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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