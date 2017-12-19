  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Kabil'de intihar saldırısı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında en az 10 kişi hayatını kaybetti. Afgan medyası, saldırının hedefinde ulusal gizli servisi NDS'nin oldugunu duyurdu.

Afghanistan - Selbstmordanschlag in Kabul (Reuters/O. Sobhani)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabah saatlerinde ülkenin gizli istihbarat servisi NDS'in yakınlarında bir intihar saldırısı meydana geldi. Olay sırasında en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Afgan yetkililer saldırıyı IŞİD'in üstlendiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, "Bombanın patladığı esnada içinde sivillerin olduğu bir araba bölgeden geçiyordu. Saldırı ana caddede meydana geldi, fakat militanın kesin olarak kimi veya neyi hedeflediğini şimdilik bilmiyoruz" dedi.

Afghanistan - Selbstmordanschlag in Kabul (picture alliance/AP Photo/R. Gul)

Saldırı sonrasında bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı

Dün gece de ülkenin güneyinde düzenlenen saldırılarda en az 6 polis hayatını kaybetti. Geçen hafta IŞİD, yine Kabil'de NDS'in eğitim merkezine yönelik de bir saldırı düzenlemişti. Ancak güvenlik güçleri ve saldırganlar arasında çıkan çatışma sonucu hayatını kaybeden olmamıştı.

 

epd/dpa/DHA/MK/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

NATO Afganistan'daki asker sayısını artırıyor

NATO Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesinde görev yapan asker sayısını artırmayı planlıyor. Önümüzdeki yıl için ek olarak planlanan 3 bin askerin yarısını ABD tahsis edecek. (07.11.2017)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Tehlikeye zorunlu dönüş  

Benzer içerik

USA Präsident Donald Trump in Washington

Trump yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı 19.12.2017

ABD Başkanı Donald Trump, yeni Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni açıkladı. Belgede Rusya ve Çin, ABD'nin çıkarlarını aşağı çekmeye çalışan "revizyonist güçler" olarak tanımlandı.

Salafisten in Deutschland

Sanıldığı kadar "tehlikeli" değillermiş 18.12.2017

Alman güvenlik makamları yeni bir analiz metodu sayesinde radikal İslamcıların ne kadar tehlikeli olduğunu yeniden değerlendirmeye aldı. İlk sonuçlar her radikalin "tehlikeli" olmadığını ortaya koydu.

Tunesien Tourismus

Alman turistler Türkiye'de kendini güvende hissediyor mu? 19.12.2017

Almanya'da yapılan bir araştırma, Alman turistlerin kendi ülkeleri dışında sadece dört ülke ya da bölgeyi güvenli bulduklarını ortaya koydu. Araştırmada Türkiye de yer aldı.

FOTO-GALERİ

Nijerya Lagos futbol sahası

Yeşil teknoloji ürünü sekiz icat

Yeşil teknoloji öncüleri çevreyi koruyan, atıkları azaltan ve küresel ısınmayı sınırlayan yeniliklerle karşımızda. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +