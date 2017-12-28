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DÜNYA

Kabil'de Şii kültür merkezine saldırı: 41 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen saldırıda 41 kişi öldü, çok sayıda yaralı var. Bu kez hedefte Şiilere ait bir kültür merkezi vardı. Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afghanistan Anschlag in Kabul auf Afghan Voice (Getty Images/AFP/S. Marai)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de perşembe günü Şiilere ait bir kültür merkezine düzenlenen saldırıda 41 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsünün uluslararası haber ajansı Reuters'a verdiği bilgiye göre ölenler arasında iki çocuk da bulunuyor. 84 yaralının da tedavi altına alındığı belirtiliyor. 

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise saldırının Aralık 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini ele alan bir konferansın düzenlendiği Şii kültür merkezini hedef aldığını söyledi.

Afghanistan Anschlag in Kabul (Getty Images/AFP/S. Marai)

IŞİD üstlendi

Henüz belirlenemeyen sayıda saldırganın önce kültür merkezinin dışında bir bomba patlattıklarını ve ardından binanın içine girdiklerini belirten sözcü, son olarak da binanın bodrum katında ikinci bir bomba daha patlattıklarını söyledi.

Saldırıyı haber ajansı aracılığyla IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Gani: İnsanlığa karşı suç

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bir açıklama yayınlayarak saldırıyı "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirdi. Gani aynı zaman bu saldırının İslam'a ve insani değerlere karşı işlendiğini de söyledi.

Gani, "Teröristler insanlarımızı öldürdü. Teröristler camilerimize, kutsal mekanlarımıza saldırdı, şimdi de sıra kültür merkezimizde" dedi.

Son zamanlarda Kabil'de Şiilere karşı yapılan birçok saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

AP/Reuters/AFP/DÇÜ/BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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