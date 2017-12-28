Kabil'de Şii kültür merkezine saldırı: 41 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de perşembe günü Şiilere ait bir kültür merkezine düzenlenen saldırıda 41 kişi hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı sözcüsünün uluslararası haber ajansı Reuters'a verdiği bilgiye göre ölenler arasında iki çocuk da bulunuyor. 84 yaralının da tedavi altına alındığı belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü ise saldırının Aralık 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgalini ele alan bir konferansın düzenlendiği Şii kültür merkezini hedef aldığını söyledi.

IŞİD üstlendi

Henüz belirlenemeyen sayıda saldırganın önce kültür merkezinin dışında bir bomba patlattıklarını ve ardından binanın içine girdiklerini belirten sözcü, son olarak da binanın bodrum katında ikinci bir bomba daha patlattıklarını söyledi.

Saldırıyı haber ajansı aracılığyla IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Gani: İnsanlığa karşı suç

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani bir açıklama yayınlayarak saldırıyı "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olarak nitelendirdi. Gani aynı zaman bu saldırının İslam'a ve insani değerlere karşı işlendiğini de söyledi.

Gani, "Teröristler insanlarımızı öldürdü. Teröristler camilerimize, kutsal mekanlarımıza saldırdı, şimdi de sıra kültür merkezimizde" dedi.

Son zamanlarda Kabil'de Şiilere karşı yapılan birçok saldırıyı IŞİD üstlenmişti.

AP/Reuters/AFP/DÇÜ/BÖ

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