Kabil’de çifte intihar saldırısı: En az 26 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen iki intihar saldırısında en az 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında gazeteciler de var.
Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün düzenlenen iki intihar saldırısında en az 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu en az 49 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında gazetecilerin bulunduğu aktarıldı. Ancak saldırılarda ölen gazeteci sayısına ilişkin çelişkili açıklamalar geldi. Sağlık Bakanlığı saldırılarda beş gazetecinin hayatını kaybettiğini duyururken Afgan Gazeteciler Güvenlik Komitesi ise yedi gazetecinin yaşamını yitirdiği açıkladı. Saldırıda ölen gazeteciler arasında, Fransız haber ajansı AFP için çalışan foto muhabiri Shah Marai’nin de olduğu belirtildi.
Art arda iki saldırı
Verilen bilgilere göre ilk saldırı, sabah saatlerinde Afgan istihbarat servisi Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) binası yakınlarında meydana geldi. Bu bölgede NDS binasının yanı sıra ABD Büyükelçiliği ve NATO’ya ait binaların bulunduğu belirtildi. Polis yetkilileri, bu bölgeden geçen motosikletli bir kişinin üzerindeki bombayı patlatarak saldırıyı düzenlediğini aktardı.
İlk saldırının düzenlendiği yere yardım ekipleri ve gazetecilerin gelmesinin ardından da ikinci intihar saldırısının gerçekleştirildiği ve aralarında Marai’in de bulunduğu gazetecilerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis sözcüsü Haşmet Staniksay, ikinci saldırganın olay yerine gazeteci gibi geldiğini ve üzerindeki bombayı patlattığını aktardı.
Saldırıyı Horasan üstlendi
Kabil’de sabahın erken saatlerinde düzenlenen çifte saldırıyı IŞİD üstlendi. Radikal İslamcı IŞİD’in Afganistan kolu Horasan’ın dijital iletişim kanalı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının güvenlik güçleri ile gazetecileri hedef aldığı belirtildi. İlk saldırının ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ve gazetecilerin “patlayıcı madde bağlanmış bir yelek ile şaşırtıldığı” kaydedildi.
Kandahar’da saldırı: En az 11 çocuk öldü
Öte yandan Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında en az 11 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Verilen bilgilere göre, Daman bölgesindeki bir caminin yakınlarında düzenlenen saldırıda dokuz sivil, iki polis ve beş Romen asker olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Afganistan’da görev yapan yabancı askerleri taşıyan konvoyun geçişi sırasında araca yerleştirilen bombanın patlatıldığı aktarıldı.
DW,AFP,dpa/JD,HS
© Deutsche Welle Türkçe
Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen intihar saldırısında en az 57 kişi öldü, 119 kişi yaralandı. Saldırıyı IŞİD üstlendi. (22.04.2018)
Afganistan lideri Gani kapsamlı önerilerle Taliban'a barış görüşmelerine başlama teklifi sundu. Örgüt, yabancı askerlerin varlığını gerekçe göstererek teklifi geri çevirdi. (01.03.2018)