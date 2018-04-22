Kabil’de çifte intihar saldırısı: En az 26 ölü

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün düzenlenen iki intihar saldırısında en az 26 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucu en az 49 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Saldırılarda yaşamını yitirenler arasında gazetecilerin bulunduğu aktarıldı. Ancak saldırılarda ölen gazeteci sayısına ilişkin çelişkili açıklamalar geldi. Sağlık Bakanlığı saldırılarda beş gazetecinin hayatını kaybettiğini duyururken Afgan Gazeteciler Güvenlik Komitesi ise yedi gazetecinin yaşamını yitirdiği açıkladı. Saldırıda ölen gazeteciler arasında, Fransız haber ajansı AFP için çalışan foto muhabiri Shah Marai’nin de olduğu belirtildi.

AFP'nin Kabil'deki baş fotoğrafçısı Shah Marai sabahki saldırılarda hayatını kaybetti

Art arda iki saldırı

Verilen bilgilere göre ilk saldırı, sabah saatlerinde Afgan istihbarat servisi Ulusal Güvenlik Müdürlüğü (NDS) binası yakınlarında meydana geldi. Bu bölgede NDS binasının yanı sıra ABD Büyükelçiliği ve NATO’ya ait binaların bulunduğu belirtildi. Polis yetkilileri, bu bölgeden geçen motosikletli bir kişinin üzerindeki bombayı patlatarak saldırıyı düzenlediğini aktardı.

İlk saldırının düzenlendiği yere yardım ekipleri ve gazetecilerin gelmesinin ardından da ikinci intihar saldırısının gerçekleştirildiği ve aralarında Marai’in de bulunduğu gazetecilerin yaşamını yitirdiği bildirildi. Polis sözcüsü Haşmet Staniksay, ikinci saldırganın olay yerine gazeteci gibi geldiğini ve üzerindeki bombayı patlattığını aktardı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de saldırının ardından

Saldırıyı Horasan üstlendi

Kabil’de sabahın erken saatlerinde düzenlenen çifte saldırıyı IŞİD üstlendi. Radikal İslamcı IŞİD’in Afganistan kolu Horasan’ın dijital iletişim kanalı Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının güvenlik güçleri ile gazetecileri hedef aldığı belirtildi. İlk saldırının ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ve gazetecilerin “patlayıcı madde bağlanmış bir yelek ile şaşırtıldığı” kaydedildi.

Kandahar’da saldırı: En az 11 çocuk öldü

Öte yandan Afganistan’ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında en az 11 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi. Verilen bilgilere göre, Daman bölgesindeki bir caminin yakınlarında düzenlenen saldırıda dokuz sivil, iki polis ve beş Romen asker olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Afganistan’da görev yapan yabancı askerleri taşıyan konvoyun geçişi sırasında araca yerleştirilen bombanın patlatıldığı aktarıldı.

DW,AFP,dpa/JD,HS

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