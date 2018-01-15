Kızını Stuttgart’tan Bingöl'e kaçıran aile hakim karşısında

Yeni erkek arkadaşı ve Batılı yaşam tarzı nedeniyle ailesi tarafından Türkiye'ye kaçırılan ve evlendirilen genç kadının açtığı davada ilk duruşma bugün Almanya'nın Stuttgart kentinde görüldü. Davada genç kadının anne-babası ve amcası, rehin alma suçundan yargılanıyor.

Savcılığın iddianamesinde yer alan suçlamalara göre Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan Bingöllü aile, kızının yaşam tarzını kabul etmediği için 2011 yılında o dönem 22 yaşında olan kızlarını Bingöl'e kaçırdı. Bugün 28 yaşında olan genç kadın, duruşmada verdiği ifadede o dönem yaşadıklarını, "Ben kendi yolumu seçmek istiyordum. Kemiklerini kırarız diye tehdit ettiler. Korkuyordum" diye anlattı. Ailesinden kaçıp önce Essen kentine giden davacı, ardından Stuttgart'ta bir kadın sığınma yurduna yerleşip çalışmaya başladı.

Amcası bayıltarak kaçırdı

İddianameye göre 2011 yılında amcası kızı Stuttgart'ın merkezinde çalıştığı yerden alarak, kendisiyle konuşmak istediğini söyledi ve onu bir otoparka götürdü. Burada kahvesine uyku ilacı ve sakinleştirici atarak kızı bayılttı ve arabayla Türkiye'ye doğru yola çıktı. Kendine geldiğinde Türkiye sınırı yakınlarında olduklarını belirten davacı, amcası ve otomobilin içinde bulunan babasının sınırda sorun çıkarmaması için kendisine ağabeyinin Türkiye'de ölümcül hasta olduğunu söylediklerini anlattı.

Bingöl'e vardıklarında ailesinin yanındaki kimlik belgelerini alarak kendisini büyükannesinin evine hapsettiklerini anlatan davacı, kendisine bir "koca" bulduklarını ve 2011 yılı sonunda "kendisinin bulunmadığı bir ortamda rızası dışında evlendirildiğini" söyledi.

İzmir'e kaçtı

2013 yılında İzmir'e, oradan da Almanya'nın Hannover kentine kaçan genç kadın, anne-babası ve amcası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Pazartesi günü görülen ilk duruşmada 52 yaşındaki anne-baba ile 45 yaşındaki amca, mahkemenin uzlaşma önerisini reddetti. Uzlaşma durumunda tüm sanıkların cezasının tecili mümkün olacaktı. Sanık avukatlarından biri, özellikle de 2011'deki kaçırma eylemi sırasında uyku ilacı verildiği suçlamasının itiraf edilemeyeceğini belirtti.

dpa, ÇA/BK

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