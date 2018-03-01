 Kızılhaç Afrinlilerin sığındığı Tel Rıfat′a ulaştı | TÜRKİYE | DW | 20.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Kızılhaç Afrinlilerin sığındığı Tel Rıfat'a ulaştı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılhaçı’na ait 14 kamyonluk yardım konvoyu Afrin'den kaçan ailelerin bulunduğu Tel Rıfat kentine ulaştı.

Syrien Aktivisten: 150.000 Zivilisten seit Mittwochabend aus Stadt Afrin geflüchtet (Reuters/K. Ashawi)

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Suriye Kızılhaçı'na ait yardım konvoyu Afrin'den kaçan binlerce ailenin bulunduğu Tel Rıfat’a ulaştı. ICRC Sözcüsü Ingy Sedky, 14 kamyondan oluşan konvoyun 25 ton yardım malzemesi ve su taşıdığını açıkladı. "Bazı kamyonlar bölgeye ulaştı ve geri kalanı da gün içinde ulaşacak" diyen Sedky halka ekmek, battaniye ve içme suyu dağıtımına başlandığını söyledi. Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat YPG kontrolünde bulunuyor.

ICRC bölgesel direktörü Robert Mardini atılan adımı cesaretlendirici bir gelişme olarak tanımlayarak "Çaresiz ve korkmuş bir halde son günlerde binlerce kişi kalacak bir yeri olmadan, kıt yiyecek, su ve tıbbi malzemeyle Afrin'den kaçtı" diye konuştu.

Birleşmiş Milletler yetkililerinin verdiği rakamlara göre yaklaşık 100 bin kişi Afrin’in kırsal bölgelerinde "sıkışmış" ve insani yardıma muhtaç durumda. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Marixie Mercado bölgeye 20 gündür sağlık ve gıda yardımı yapılamadığını ve su taşıyan kamyonların Perşembe gününden beri durdurulduğunu söyledi. UNICEF'in tahminlerine göre Afrin'de 50 bin çocuk insani yardıma muhtaç.

Peter Maurer (Reuters/D. Balibouse)

ICRC Başkanı Peter Maurer

Türk Dışişleri'nden ICRC'ye tepki

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Peter Maurer Pazartesi günü yaptığı açıklamada Türkiye’nin yardım çabalarıyla ilgili şüphelerini dile getirerek Türk Kızılayı’nın Afrin'deki Kürt nüfus nezdinde itibarının sıfıra yakın olduğunu söyledi. Bu açıklamaya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan Salı günü tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada "ICRC Başkanı’nın bazı uluslararası basın organlarında  'Türk Kızılayı'nın Suriyeli Kürtler nezdindeki itibarının sıfıra yakın hale geldiği' şeklindeki iyi niyetten uzak ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.

"Türk Kızılayı’nın küresel ölçekte dil, din, milliyet, coğrafya ayrımı yapmaksızın kararlılıkla yürütmeye devam ettiği insani yardım operasyonlarını en iyi bilmesi gereken kuruluşlardan biri de ICRC olmalıdır" diyen Aksoy açıklamayı kınadıklarını ifade etti.

©Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa, AFP / EC, GY

Önerdiğimiz linkler

Türkiye Afrin’de ne yapacak?

Pazar günü Afrin'e bayrağını çeken Türkiye bundan sonra nasıl bir yol izleyecek? Suriye’yi yakından takip eden uzmanlar, Türkiye'nin bölgeden kısa sürede çıkmayacağı konusunda hemfikir. (20.03.2018)  

Erdoğan'dan ABD'ye Afrin tepkisi: Bu nasıl ortaklık?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Afrin konusundaki açıklamalarına yanıt verdi. ABD'nin YPG'ye binlerce TIR dolusu silah verdiğini söyleyen Erdoğan, "Bu nasıl ortaklık, bu nasıl dayanışma?" dedi. (20.03.2018)  

Afrin'deki yağma iddiasıyla ilgili Türkiye'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TSK ile birlikte Afrin'e giren ÖSO'nun evleri ve dükkanları yağmaladığı iddialarını ciddiye aldıklarını ve olayın incelendiğini söyledi. (19.03.2018)  

Benzer içerik

Syrien Hilfskonvoi in Rastan eingetroffen

Kızılhaç: Afrin'e ilk yardım konvoyu girdi 01.03.2018

Kızılhaç, TSK'nın Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasından bu yana ilk kez Afrin'e yardım konvoyu girdiğini duyurdu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM'den Türkiye'ye çağrı: OHAL kaldırılmalı

Birleşmiş Milletler (BM) yeni raporunda Türkiye'yi olağanüstü hâl uygulamasını sonlandırmaya çağırdı. Türkiye'ye yönelik "işkence" ve "gözaltında kötü muamele" suçlamalarının olduğu rapora Ankara sert tepki gösterdi. 

FOTO-GALERİ

default

Sanatta otoportreden selfie çağına

Otoportreler akıllı telefonlar aracılığıyla bulunmadı. Otoportrelerin ustalarının, yüzyıllar boyunca bu tekniği nasıl geliştirdiğine gelin bir göz atın. 