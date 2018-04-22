Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekil açıklaması: Arkadaşlarımız geri dönecekler

Marmaris'te gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye geçen 15 miletvekili için "Arkadaşlarımız geri dönecekler" dedi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre CHP'den ayrılan milletvekillerin geleceğine ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Biz demokrasiye karşı kurulan bir kumpası, bir oyunu bozmak için o arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" sözleri ile cevap verdi.

CHP liderinin bu açıklamasından saatler önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'ye geçen milletvekillerini eleştirmişti. Erdoğan, CHP'den ayrılan vekillere, "Ey 15 milletvekili, ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz" diyerek seslenmişti.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi ile Meral Akşener liderliğindeki İYİ Parti, mecliste grup kurmak için gerekli olan 20 sandalyeye ulaşabilmişti.

Kılıçdaroğlu: Gazeteciler haber yapmıyor

Marmaris'te düzenlenen Anadolu Medya Buluşması başlıklı çalıştayda konuşan Kılıçdaroğlu Türk basınını da eleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesinin Türk basınında haberleştirilmediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin Genelkurmay Başkanı, o ülkenin sözcüsü, kimsenin haberi olmadan Gül'ü ziyaret ediyor ve konuşuyorsa, o dünyanın her yanında haberdir. Halkın ilgilenmesi amacıyla yapmak gerekiyor" dedi.

"Eğer bir ülkede demokrasi varsa, gazeteci olmalı" diyen Kılıçdaroğlu, "Gazeteciliğin varlık nedeni, halk adına gücü denetlemektir. Gazeteci halk adına sorgulama yapar. Çağdaş demokrasilerde medya dördüncü güçtür. Egemenlik hakkını gazeteci kullanır" diye konuştu.

DW,DHA/ÖA,DÇÜ

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