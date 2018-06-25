 Kılıçdaroğlu: Koltuk sevdası olanların bu partide işi yok | TÜRKİYE | DW | 26.06.2018

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TÜRKİYE

Kılıçdaroğlu: Koltuk sevdası olanların bu partide işi yok

Seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, yedi puan kaybeden AKP'nin seçimin tek kaybedeni olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, kendisine yönelik istifa çağrıları için "koltuk sevdası olanların partide işi yok" dedi.

Türkei Ankara - Parteitag der CHP (picture-alliance/abaca/E. Aydin)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran Pazar günü yapılan seçimlerin resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirmek üzere toplanan MYK sonrasında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamasında seçim sonuçlarını değerlendiren Kılıçdaroğlu, AKP'nin yüzde 7 puan kaybettiğine dikkat çekerek, "Bu seçimin tek kaybedeni  AK Parti'dir. Kazanan demokrasidir. Milyonlardır" dedi.

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Seçimlere İYİ Parti ve Saadet Partisi ittifakı ile giren CHP’nin yüzde 22,7 oy alması, milletvekillerince “kesin bir başarısızlık” olarak yorumlanırken, İnce için “yapabileceğini yaptı” görüşü hakim. (25.06.2018)

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce seçim sonrası ilk açıklamasında sonucu kabul ettiklerini söyledi. Siyasete devam edeceğini belirten İnce, "Türkiye herkesin Türkiyesi olana kadar mücadelemiz sürecek" dedi. (25.06.2018)

CHP örgütlerine ve gönüllülere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "bütün baskılara ve şantajlara rağmen" önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu sözlerini "Ne yaptılar, seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağı kaldırdılar. Korku ve sindirmeyi kaldırdılar. Sonuç şu; iktidara, AKP'ye 7 puan kaybettirdiler. Sıradan bir başarı değildir" şeklinde sürdürdü.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden "Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak" şeklinde konuştu. Parlamentonun itibarını koruyacaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Yetkilerinin büyük bir bölümünün kaldırıldığının farkındayız, ana hedefimiz bunların iade edilmesidir" dedi. Kılıçdaroğlu, "aynı azim ve kararlılıkla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

"Diktatörün nesini tebrik edeyim?"

Kılıçdaroğlu, "Erdoğan'ı tebrik edecek misiniz?" şeklindeki soruyu ise şu sözlerle yanıtladı: "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Yasama, yürütme ve yargı organını kendisine bağlayan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan bir insan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim? Bir partinin genel başkanı olarak mahkemelere hakim tayin ediyor, onu mu tebrik edeceğim? Demokrasiyi savunuyorsa, güçler ayrılığı ilkesini geri getirecekse, bu konuda yeni bir anayasa değişikliği yapacağız diyorsa, ilk ben tebrik edeceğim. Ama hayır, tek adam rejimini sonuna kadar sürdüreceğim diyorsa, bir diktatörün nesini tebrik edeceğim ben?"

Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarında hile olup olmadığı şeklindeki bir soruya da, "Seçim sonuçlarında her şey olabilir, bütün sandıkların güvenliğini sağlamak için örgütler, partiler ve bir gönüllü ordusu ile çalıştık. Seçimde değil, demokraside hile var. Eşit şartlarda bir mücadele olmadı. Bunu mazaret olarak söylemiyorum ama demokraside ortaya konan hileli tabloya dikkatinizi çekmek için söylüyorum” sözleriyle yanıt verdi.

"Koltuk sevdası olanların partide yeri yok"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarının ardından kendisine yönelik yapılan istifa çağrılarını da değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, "Partide ne olacağına ne biteceğine partililer karar verir. Bireysel çıkışlarla kendisine yol arayanların, koltuk sevdası olanların bu partide işi yoktur" diye konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranına hakkında "İnce beklentinin altında kaldı, kendi ifadesi" dedi.

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Muharrem İnce: Seçimin sonucunu kabul ediyorum

DW/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Muharrem İnce: Seçimin sonucunu kabul ediyorum  

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