Kılıçdaroğlu Karamollaoğlu ile görüştü

24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi liderler olası ittifak ve ortak cumhurbaşkanı adayı arayışı konusundaki görüşmelerini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da partisinin genel merkezinde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Görüşmede CHP Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İstanbul milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hazır bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu görüşmenin ardından basına açıklama yaptı. Sözlerine "Bu görüşmelerimiz inşallah bir takım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak" diyerek başlayan Karamollaoğlu, iktidarın siyasi partilere seçimlere rahat hazırlanma fırsatı vermediği eleştirisinde bulundu.

Karamollaoğlu, "Kurumları da zorluyorlar. Bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Bu nedenle CHP'nin yaptığı jest demokrasiye bir katkı sağlama babında önemli oldu. Bundan dolayı kendilerini tebrik ettim. Biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceği ile ilgili bir takım konularda dirsek temasına işbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük. Bu konudaki çalışmalarımız, görüşmelerimiz inşallah bu hafta içinde neticelenir diye umut ediyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu: Görüşme verimli geçti

Daha sonra konuşan Kemal Kılıçdaroğlu ise verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. İYİ Parti'ye "demokrasi adına" destek verdiklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Gücü elinde bulunduran bir siyasal iktidarın bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir durum değildir" dedi.

CHP'nin yüzde 10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, önümüzdeki seçimlerin bireysel olmadığını belirterek, "Sorun Türkiye sorunudur. Türkiye'de hepimiz birlikte huzur içinde yaşamak istiyoruz. Demokratik standartların oldukça geliştiği bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bu bağlamda Saadet Partisi'nin demokrasiye olan bağlılığı, demokrasinin geliştirilmesi yönünde attığı adımlar bizim açımızdan da kendileri açısından da Türkiye açısından da son derece değerli adımlardır" dedi.

Gazetecilerden Abdullah Gül sorusu

Gazetecilerin "Abdullah Gül'ün ortak adaylığı söz konusu mu?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Sizin o sorularınız bu hafta sonuna doğru cevap bulacaktır" diye konuştu.

Karamollaoğlu'nun bugün Hüda-Par yetkilileri ile yarın ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener'le görüşmesi bekleniyor. Görüşmenin basına açık olarak yapılması bekleniyor.

Uyum yasaları TBMM'de

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin teknik düzenlemelerin yer aldığı, hafta sonunda TBMM'ye sunulan uyum yasa teklifi, TSİ ile 18.00'de Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif komisyonda kabul edilirse, 24 Nisan Salı gününden itibaren TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Anadolu Ajansı'nın haberine göre teklif bir kişinin hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olamamasını öngörüyor. Yurt dışındaki seçmenlerin, 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimde, cumhurbaşkanının birinci turda seçilememesi halinde yapılacak ikinci turda da oy kullanabilmesi amacıyla ilgili kanunda değişiklik yapılması planlanıyor.

Teklife göre seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde bu karar 48 saat içinde Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edilecek ve bu kararın verildiği günden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü de cumhurbaşkanı ile TBMM genel seçimi birlikte yapılacak. Meclis'te grubu bulunan partiler grup kararıyla, diğer partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takviminin açıklanması için uyum yasalarının beklendiğini açıklamıştı.

DW,DHA/HT,ÖA

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