Kürt sorunu Akşener'in beyannamesinde yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına 24 Haziran’da rakip olarak çıkacağını açıklayan ilk muhalif aday olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merakla beklenen seçim beyannamesini açıkladı. Beyanname merakla bekleniyordu çünkü Akşener’in Kürt sorununa çözüm konusunda seçmene ne vaat edeceğine ilişkin tartışmalar Ankara’da siyasetin ana gündem maddelerinden biri olmuştu. Gezdiği tüm Doğu ve Güneydoğu illerinde halkla kucaklaştığını, Kürtlerden de ciddi oranda oy alacağını iddia eden Akşener’in “Milletimizle Sözleşme” adını verdiği seçim beyannamesinde Kürt sorununa hiç yer vermemesi dikkat çekti.

“Akşener’in korkusu”

Seçim beyannamesini açıklayacağı Ankara Arena’da “Yüzünü Güneşe Dön”, “Akşener Cumhurbaşkanı”, “İyiler Kazanır” sloganları ve pankartları ile karşılanan Akşener vaatlerini sıralarken sözü sık sık “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganlarıyla kesildi. Göreve gelir gelmez OHAL’i kaldıracağını, geniş bir toplumsal uzlaşmayla yeni anayasa yapacağını, hak ve özgürlükleri teminat altına alacağını açıklayan Akşener’in “Egemenliği yeniden millete verecek parlamenter sisteme dönüş hedefini gerçekleştireceğiz. Taşıdığınız kimlik belgeleri dışında ağa da yoktur, paşa da yoktur” mesajının ardından Kürt sorununa da değinmesi bekleniyordu. Ancak o bu konuya hiç girmedi.

10 bin kişilik salonda Akşener’i izleyen Ankara’nın kıdemli siyaset gazetecilerinden Cumhuriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ayşe Sayın bu konudaki düşüncesini DW Türkçe ile paylaştı. “Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda ancak kendisinin Erdoğan’ın karşısına çıktığında Erdoğan’ın yenileceğini söylüyor ama Kürt seçmenle ilgili bir tek cümle, sözcük kullanmıyor. Bu mesafe gerçekten çok ilginç” diyen Sayın, sözlerini “Akşener belli ki devletin klasik politikalarını sürdürmek gibi bir yaklaşım içinde” diye sürdürüyor. Sayın, Akşener’in eski devlet bakanı Salih Ensarioğlu’nu Diyarbakır’dan aday göstererek Kürt seçmenin sempatisini kazanmanın dışında hiçbir adım atmadığına vurgu yaparken, “Seçim beyannamesinde Kürt seçmene bu kadar mesafe koyarsanız, Kürt seçmen de bu tavra mutlaka karşılık verir. Sandığı boykot bile edebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

Metropol kamuoyu anket şirketi başkanı, stratejist Özer Sencar da Akşener’in seçim beyannamesinde Kürt sorunundan bahsetmemesini DW Türkçe’ye “Korkusu var” sözleriyle değerlendirdi. Sencar, “Kürt sorunundan bahsetmiyor, çünkü Kürtlere yönelik özel bir şey söylerse kenndi milliyetçi tabanından oy kaybetme korkusu yaşıyor. Kürtleri kazanmadan seçim kazanılmayacağını bilmiyor” diyor. Kürt seçmenin oy oranının yüzde 12’yi bulduğunu anlatan Sencar, Kürtler’in cumhurbaşkanı seçiminin birinci turunda Selahattin Demirtaş’a oy verdikten sonra Muharrem İnce ile Meral Akşener arasında seçim yapacaklarını söylüyor. Sencar, “Seçim yüzde 50’nin üzerinde ihtimal ikinci tura kalacak. İnce ile Akşener’in performansını Kürt seçmen değerlendirecek. İnce bunun farkında ancak Akşener farkında değil. Akşener, korkularını yenmezse seçim kazanamaz” diyor.

Büyük alkış getiren TRT

Akşener, seçim kampanyasının hiç yansımadığı TRT’yi seçim beyannamesinde de hedef aldı. Akşener’in “TRT’yi satacağız” sözüne verilen alkışlı destek salonu nerdeyse yıkacaktı. Akşener’e büyük alkış getiren bir başka sözü de "Devletin dini adalettir” oldu. Din ile mezhep üzerinden siyaset yapılmasına son vereceğini söyleyen Akşener, seçim barajını yüzde 5’e indirmeyi vaat etti. Cemaatlerin devlete sızmaması için kamuda işe alım sisteminde yeniliklere gideceğini söyleyen Akşener, “İşe alımda mülakata da son vereceğim” sözünü yineledi. Akşener, “kamuda şeffaflık ve siyasi ahlak yasası” da çıkaracağını kaydetti.

AB ile hızlı müzakere

Fethullah Gülen yapılanmasının siyasi bağlantılarını ortaya çıkarıp, yargılamaya kararlı olduğunu anlatan Akşener, dış politikada da açılım mesajı verdi. Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakere sürecini hızlandıracaklarını anlatan Akşener, hükümetin kapattığı tüm askeri liseleri yeniden açacağını duyurdu. Kişi başı geliri 16 bin dolara çıkaracaklarını söyleyen Akşener, Varlık Fonu’nu da kaldıracağını duyurdu.

Erkeklere terapi, yoksullara İyi kart

Akşener’in vaatleri arasında kadına şiddeti önlemeye dönük projeler dikkat çekti. Akşener, “Şiddet gören kadının sığınma evine yerleştirilmesi, böylece evden uzaklaştırılıp, ikinci bir kez cezalandırılması yerine, şiddet uygulayan erkeğin, oluşturulacak terapi evlerinde tedavi görmesini sağlayacağız” dedi. Kadın istihdamını yüzde 50’ye çıkaracaklarını, işsizlik oranını yüzde 5,6’ya çıkaracaklarını, çiftçilerin mazotu yüzde 50 indirimle almasını sağlayacaklarını, alt gelir grubundaki vatandaşlara ve genç üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti sunacaklarını anlatan Akşener, emeklilerden "muayene ve ilaç katkı payı" almayacaklarını duyurdu. Akşener, düzenli geliri olmayan yoksul ailelere verecekleri ‘İyi kart’ ile aylık net asgari ücretin yarısı tutarında onlara düzenli gelir sağlayacaklarını söyledi. Emeklilere bin 500 lira bayram ikramiyeleri vereceklerini belirten Akşener, öğrencilerden sınav ücreti de almayacaklarını duyurdu.

Hilal Köylü / Ankara

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