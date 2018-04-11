Kürt milislerden '11 Eylül bağlantılı cihatçı elimizde' iddiası

Suriye’deki Kürt birlikleri, Alman vatandaşı Suriyeli cihatçı Mohammed Haydar Zammar’ın ellerinde olduğunu iddia etti. Kürt milislerinden bir komutan AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Zammar’ın yakalandığını ve ifadesini almak üzere tutulduğunu belirtirken, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı vermedi. Alman Dışişleri Bakanılığı ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Hamburg’da yaşayan Zammar'ın 11 Eylül 2001 yılında ABD’deki saldırılarla bağlantılı Hamburglu cihatçı grubu ile irtibat halinde olduğu iddia edilmişti. Saldırılardan kısa süre sonra Fas'a geçen Zammar orada ABD dış istihbaratı CIA tarafından yakalanarak Suriye yönetimine teslim edildi.

11 Eylül saldırıları sonrasında ABD, yurt dışında olası terör şüphelilerini yakaladığı ve ifadelerini aldığı bir program başlatmıştı.

Mohammed Haydar Zammar

Alman vatandaşı cihatçı Suriye yönetimine teslim edildikten sonra yargılandı ve 2007 yılında Müslüman Kardeşler üyesi olduğu gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ancak dört yıl sonra iç savaşın başlamasıyla birçok cihatçı cezaevinden kaçarak ya da serbest bırakılmaları sonrasında cihatçı gruplara katıldı. Zamman’ın da IŞİD’e katıldığı belirtiliyor. Suriyeli Kürt komutan, Zammar’ın aktif olarak savaşıp savaşmadığına yönelik bilgi vermedi.

Alman makamlarının bildiği bir isim

Zammar, 11 Eylül saldırıları sonrasında Usame Bin Ladin ve El Kaide’ye yönelik bağlantıları nedeniyle Alman istihbaratının gözetimi altındaydı. Alman vatandaşı Suriyelinin durumu Federal Meclis Araştırma Komisyonu gündemine alınmış ve Alman makamlarının “bir Alman vatandaşını keyfi işkenceye karşı koruyamadığına” yönelik tartışma başlatmıştı.

Dönemin Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier 2008 yılında, hükümetin CIA’in Zammar’ı kaçırmasına itiraz etmediği eleştirilerini geri çevirmişti.

11 Eylül saldırıları sonrasında Federal Savcılık "terör örgütüne destek vermek" suçlamasıyla Zammar hakkında soruşturma başlatmıştı.

AFP,DW/GA,BÖ

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