Kürt gruplar Soçi toplantısına katılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler arasında Kürtlerin de bulunduğunu bildirmesinin ardından Kürt yetkililerden muhtemelen toplantıya katılmayacakları açıklaması geldi. Kurucuları arasında PYD'nin de bulunduğu Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Kurulu Eş Başkanı Aldar Halil, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Kürt yetkililerin muhtemelen toplantıya katılmayacağını belirtti. Türkiye'nin Afrin harekâtına işaret eden Halil, "Bölgemize yönelik Türk saldırıları ve Rusların Türkiye ile yaptığı gizli anlaşma ve verdikleri destek gözönünde bulundurulduğunda, Soçi'ye katılmanın artık anlamı kalmadı" şekilde konuştu. Soçi'ye hazırlık kapsamında Kürt yetkililerin davet edildiğini belirten Halil, ancak sonrasında resmi bir davet veya toplantının ayrıntılarına ilişkin bilgi almadıklarını da sözlerine ekledi.

ABD'nin IŞİD'e karşı verdiği mücadelede müttefiki olarak gördüğü YPG, Rusya'yı Afrin harekâtı için Türkiye'ye yeşil ışık yakmakla suçluyor.

Lavrov: Kürtler davetliler listesinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne davet edilenler listesinde Kürt yetkililerin de bulunduğunu" açıklamıştı. Lavrov, bugün Moskova'da yaptığı açıklamada, Suriye'deki Kürt grupların "gelecekteki siyasi süreçte" önemli bir rol üstleneceğini belirtmişti.

Türkiye Kürtlerin katılmasına karşı

29-30 Ocak tarihlerinde Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yapılması planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi Rusya'nın yanı sıra Türkiye ve İran tarafından organize ediliyor. Ancak toplantıya kimlerin katılacağı konusunda görüş ayrılığı bulunuyor. PYD'nin silahlı kanadı olan YPG'yi PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gören Türkiye, toplantıya Kürtlerin davet edilmesine kesinlikle karşı çıkıyor.

Türkiye'nin Afrin harekâtı, Soçi'deki toplantının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine ilişkin soru işaretleri yarattı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peşkov, Afrin harekâtının Soçi'deki toplantıyı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya açık bir yanıt vermemiş, toplantı hazırlıklarının sürdüğünü belirtmişti.

Suriyeli muhalifler de henüz karar vermedi

Öte yandan Suriyeli muhalif grupların temsilcisi de Soçi'deki Ulusal Diyalog Kongresi'ne katılma konusunda kesin bir karar verilmediğini açıkladı. Suriye Ulusal Konseyi temsilcisi Nasır Hariri bugün Moskova'da Lavrov ile yaptığı görüşme öncesinde Soçi'deki toplantı hakkında Rusya'dan "tam ve net bilgi almadan kesin karar vermeyeceklerini" söyledi. Hariri, "Katılımcılar, gündem ve hedefler hakkında tam bilgi istiyoruz" dedi.

Beşar Esad rejimine muhalif olan Suriye Ulusal Konseyi, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak Suriye barış görüşmelerine ise katılmayı planlıyor.

AFP/Reuters/dpa, JD/ÖA

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