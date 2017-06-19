Küresel Medya Forumu'nda küresel eşitsizlik tartışılacak

Siyaset ve ekonomi dünyasından ünlü isimler, medya sektöründen, sivil toplum kuruluşlarından temsilciler ve bilim insanları üç gün boyunca Deutsche Welle’nin Bonn'da düzenlediği Küresel Medya Forumu’nda bir araya gelecek. 11-13 Haziran tarihlerinde düzenlenecek forum bu yıl küresel eşitsizlikler konusunu işleyecek.

Küresel Medya Forumu Almanya’nın en büyük uluslararası medya konferansı haline geldi. Bu yıl 120 ülkeden 2 bin konuk bekleniyor. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, "Bu nedenle Küresel Medya Forumu'nun birçok ülkeden gazeteciler DW'nin dünya genelinden medya partnerlerinin yöneticileri ve medya ve basın özgürlüğü için çalışan insanlarla görüş alış verişi için mükemmel bir platform sunuyor" diyor. Küresel Medya Forumu'nun her yıl DW’nin ne kadar güçlü bir ağa sahip olduğunu gösterdiğini söyleyen Limbourg, bu görüş alış verişi ve diyalog sayesinde çok şey öğrenilebileceğini belirtiyor.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg

Cep telefonlarının gücü

Küresel Medya Forumu'nun ilk kez içeriğinin şekillendirilmesinden sorumlu olan DW'den Verica Spasovska, bu yıl özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afrika ülkelerinden çok başvuru olduğunu söylüyor.

Küresel Medya Forumu'nda "Küresel Eşitsizlik" başlığı ile yaklaşık 60 etkinlik düzenlenecek. Bu konuda siyasi tartışmalar da olacak. AB Komisyonu'nun Dijital Ekonomi ve Toplumdan Sorumlu Üyesi Mariya Gabriel'in de foruma katılması bekleniyor.

Forumda gazeteci Yusuf Ömer’in de aralarında bulunduğu, mobil muhabirliğe öncülük eden gazeteciler de konuk olarak bekleniyor. Ömer forumda cep telefonlarının eşitsizlikle mücadelede nasıl bir rol üstlendiğini anlatacak. Ömer, "Kalem kılıçtan daha güçlü ise akıllı telefonlar değişimin en güçlü ajanları" diye konuşuyor.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg forumda yapılacak tartışmalara değinerek, "Küresel dengesizliklerin olduğu, haksızlıkların neredeyse artık normal karşılandığı ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceğini tartışmalıyız. Dünya üzerinde tam bir eşitlik hiçbir zaman olmasa da herkes için temel eşit haklar için çabalamalıyız. Burada somut olarak ortaya çıkan soru, bizim haberlerimizin bu noktada ne anlam taşıdığıdır" diyor.

İfade Özgürlüğü Ödülü

Küresel Medya Forumu'nda ayrıca DW İfade Özgürlüğü Ödülü de takdim edilecek. DW'ye verdiği bir mülakat nedeniyle İran'da 18 ay hapis cezası alan İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam, DW'nin bu seneki İfade Özgürlüğü Ödülü'ne layık görüldü. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, "Benim için İfade Özgürlüğü (Freedom of Speech Awards) ödül töreni büyük önem taşıyor. Bu yıl ayrıca Avrupa konusunda Navid Kermani ile konuşma yapacağım için de çok mutluyum" diye konuşuyor.

Küresel Medya Forumu'nun içeriğini planlayan DW'den Verica Spasovska forumun daha etkileşim içinde, daha katılımcı ve diyaloğa açık olmasına büyük önem verdiklerini söylüyor. Spasovska bunu, "Üç, dört ya da beş kişinin oturarak kendi aralarında tartıştığı panellerin sayısını düşük tuttuk. Daha çok konuşmacıların izleyicilerin arasına oturduğu diyaloğun olduğu etkinlikler düzenleyeceğiz" sözleriyle açıklıyor.

Prof. Sadegh Zibakalam'a DW İfade Özgürlüğü Ödülü takdim edilecek

Forumu herkes takip edebilecek

Sosyal medya ekibi etkinlikleri twitter üzerinden etkinliklere yer vererek, soruları tepkileri aktaracak. Küresel Medya Forumu internetten canlı takip edilebileceği için sosyal medyada büyük ilgi görmesi bekleniyor. Bonn'a forumu izleyeme gelemeyenler en azından sanal ortamda etkinlikleri takip edebilecek. Verica Spasovska, "Geçen yıl ylaşık 40 bin insan yayınları yayınları izledi" diyerek ilginin yoğun olduğunu hatırlatıyor.

Spasovska'nın verdiği bilgiye göre forumun üçüncü günü tamamen "Küresel eşitsizlik" konusuna ayrılacak. "Media Innovation Lab Day" başlığı altında medyada çalışanların karşılaştıkları zorluklar ve dijitalleşme şansının ele alınacağını söyleyen Spasovska, "Burada insanlar etkinlik salonunda yarım saat aralıklarla düşüncelerini açıklayabilecek, tartışabilecekler. İnsanların birşeyler öğrenebileceği, yeni fikirlerini tanıtma fırsatı bulabileceği çok sayıda workshop yapılacak. Ayrıca medyanın makina dairesinde çalışanlarla çok iyi bir uygulama yapma olanağı olacak" diye konuşuyor.

Fotoğraflar ve müzikle küresel eşitsizlik

Küresel Medya Forumu'nda sadece panel ve workshoplar yok. "Küresel Eşitsizlik" başlığına uygun olarak Johnny Miller'in drone ile çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı bir sergi de gezilebilecek. Verica Spasovska, "Fotoğraflar dünyanın büyük şehirlerinde yan yana olan yoksul ve zengin semtleri çok etkileyici biçimde sergiliyor" diyor. Küresel Medya Forumu'nda müzik de eksik olmayacak. Reggae sanatçısı Patrice Bart-Williams ve İngiliz şair ve şarkıcı Anne Clark medya forumuna müzikleriyle renk katacak.

DW Genel Müdürü Peter Limbourg Küresel Medya Forumu'nun geleceği konusunda iyimser ancak yine de geliştirilmesi gerektiği görüşünde: "Küresel Medya Forumu'nu isteklerimizi daha iyi karşılaması için yani en önemli uluslararası medya konferansı yapabilmemiz için geliştirmeye devam etmeliyiz."

Matthias von Hein

© Deutsche Welle Türkçe