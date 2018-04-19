 Küba′da yolcu uçağı düştü | DÜNYA | DW | 18.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Küba'da yolcu uçağı düştü

Küba'da 104 yolcu ve dokuz kişilik mürettebat taşıyan Boeing 737 tipi bir uçak, Havana'dan kalktıktan kısa süre sonra düştü. Devlet Başkanı Diaz-Canel, "çok sayıda" can kaybı olduğunu açıkladı.

default

Küba resmi yayın organları, ülkenin başkenti Havana'dan kalkan bir yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü duyurdu.

104 yolcu ve dokuz kişilik mürettebat taşıyan Boeing 737 tipi uçağın, Küba devletine bağlı havayolu şirketi Cubana'ya ait olduğu açıklandı. Uçağın ülkenin doğusundaki Holguin kentine giderken düştüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan yolcu sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kazanın olduğu bölgeye giden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, “çok sayıda” can kaybı olduğunu söyledi. “Talihsiz bir hava kazası meydana geldi. Gelen haberler iyi değil. Görünen o ki çok sayıda kişi hayatını kaybetti” açıklamasında bulunan Diaz-Canel, uçakta yolcuların yanı sıra dokuz mürettebatın olduğunu söyledi.

AFP,AP,rtr/CÖ,MY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Kuba Vizepräsident Miguel Diaz-Canel

Yorum: Castrosuz Küba sıfırdan mı başlıyor? 19.04.2018

Küba'da Castro dönemi sona erdi. Ülkenin yeni Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel. Peki, ülkede yeni bir sayfa mı açılıyor? Kübalı blog yazarı Yoani Sánchez'e göre, Küba vatandaşları boş hayallere kapılmıyor.

Kuba Todestag Fidel Castro

Küba'da Castro kardeşler dönemi kapanıyor 18.04.2018

Küba'da yarın yeni devlet başkanının seçilmesiyle Castro kardeşler dönemi resmen sona erecek. Peki, Küba'nın rotasını bugüne kadar hangi faktörler belirledi, Castro'dan sonra neler bekleniyor?

Kuba Eröffnung der US Botschaft in Havanna

ABD Küba'daki bazı diplomatlarını geri çağırdı 29.09.2017

ABD Küba'da görevli diplomatlarını bir süredir nedeni anlaşılmayan sağlık sorunları yaşamaları üzerine geri çağırdı, vatandaşlarına da seyahat uyarısı yaptı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Zusammenstöße in Gaza zwischen Palästinensern und israelischen Soldaten (Reuters/I. A. Mustafa)

BM'den İsrail'e orantısızlık suçlaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki göstericilere orantısız kuvvet uygulamakla suçladı. İsrail temsilcisi suçlamaları geri çevirerek, olaylardan Hamas'ın sorumlu olduğunu öne sürdü. 

FOTO-GALERİ

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Sporcular siyasete karışınca...

Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğraf çektirmeleri Almanya'da seçime destek olarak algılanıp öfkeye yol açtı.  