Küba'da yolcu uçağı düştü

Küba resmi yayın organları, ülkenin başkenti Havana'dan kalkan bir yolcu uçağının, kalkıştan kısa süre sonra düştüğünü duyurdu.

104 yolcu ve dokuz kişilik mürettebat taşıyan Boeing 737 tipi uçağın, Küba devletine bağlı havayolu şirketi Cubana'ya ait olduğu açıklandı. Uçağın ülkenin doğusundaki Holguin kentine giderken düştüğü bildirildi.

Hayatını kaybeden ve yaralanan yolcu sayısıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kazanın olduğu bölgeye giden Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, “çok sayıda” can kaybı olduğunu söyledi. “Talihsiz bir hava kazası meydana geldi. Gelen haberler iyi değil. Görünen o ki çok sayıda kişi hayatını kaybetti” açıklamasında bulunan Diaz-Canel, uçakta yolcuların yanı sıra dokuz mürettebatın olduğunu söyledi.

AFP,AP,rtr/CÖ,MY

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