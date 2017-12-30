Küba'da Castro kardeşler dönemi kapanıyor

Küba'daki devrim bütün Latin Amerika kıtasını sarsmış ve Latin Amerika'da Fidel Castro kadar karizması olan bir lider çıkmamıştı. Castro Batista diktasını yıkıp kendi dikta rejimini kurmuş, ondan sonra da kardeşi Raul aynı rejimi devam ettirmişti. Raul Castro'nun parti liderliğinden olmasa da devlet başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrılmasıyla, sayfaları ada devletinde değil de dışarda yazılan tarihinin bir bölümü daha kapanmış olacak.

2001 -2005 yılları arasında Almanya'nın Havana büyükelçiliği görevinde bulunan Bernd Wulffen "Latin Amerika'da Küba devriminin bir benzeri olmamıştır. Meksika ve diğer ülkelerdeki devrimlerin ömrü uzun olmamış, devletin yapısı Küba'daki kadar köklü değişim geçirmemiştir. Küba'daki devrim özel mülkiyeti tamamen kaldırabilmiştir” diyor.

Raul Castro

Patlamaya hazır bomba: Soğuk Savaş

Fidel Castro 1959 yılının Ocak ayında muzaffer edasıyla Havana'ya girdiğinde henüz emperyalist Calut'a kafa tutanDavud değildi. ABD ile arasındaki ilişkiler, kamulaştırma furyasının Amerikan çıkarlarına da dokunmaya başladığı 1959 ve 1960 yıllarında bozuldu. Başarısızlığa uğrayan "Domuz Körfezi" operasyonuyla Küba ile Sovyetler Birliği arasındaki ittifak tescillenmiş oldu. Eski Havana Büyükelçisi Wulffen "Castro işgal girişimi sırasında ölen arkadaşları toprağa verilirken yaptığı konuşmada sosyalist devrimden söz etti. ABD yönetiminin Küba için büyük tehlike olduğunu kavramıştı ve Küba'yı koruyacak bir güç arıyordu. Küba'yı dünyanın öteki süper gücünden başka hangi ülke koruyabilirdi?” diyor.

Kısa süre sonra, 1962'de Küba Soğuk Savaşı nükleer savaşa dönüştürmesine ramak kalan bir gelişmenin başkahramanı olacaktı. Küba krizi ABD ile Sovyetler Birliği'nin Castro'yu bypass ederek aralarında anlaşmaları sayesinde geçiştirilebildi. Castro dünya siyaset sahnesinin figüranı olmak istemediği için Küba devrimini ihraç etmeye başladı. ‘Tropikal Buz Çağı' ve ‘Fidel'den Raul'a – Değişimdeki Küba' adlı kitapların yazarı Bernd Wulffen "Üçüncü Dünya ülkeleri üzerindeki etkisi büyüktü. Angola ve Etiyopya'ya asker gönderdi. 10 bin kilometre uzaktaki ülkelere askeri birlik göndermenin lojistik zorluklarını bir düşünün” diyor.

Video izle 04:50 Paylaş Küba'da Castro dönemi sona eriyor E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2wCf5 Küba'da Castro dönemi sona eriyor

Sovyetler Birliği'nin dağılması

Yıllar sonra Sovyetler Birliği yıkılıp da Küba batmanın eşiğine geldiğinde Castro'nun mutlak önceliği, kurduğu rejimin ayakta kalması olacaktı. Küba dış ticaretinin yüzde 60'ından, milli gelirinin ise yüzde 40'ından olmuştu. Ama Castro pes etmeye niyetli değildi. Castro'nun en küçük tavize bile yanaşmadığını belirten Almanya'nın eski Havana Büyükelçisi Wulffen "Fidel devriminin sosyal demokrasiye teslim olmasından çekiniyordu. Kardeşi Raul ise daha esnekti ve 2008'den itibaren bazı değişiklikler yapıldı ama değişiklikler yüzeyseldi” diyor.

Che Guevara'nın öldürülmesinden Latin Amerika'daki silahlı devrimler cazibesini kaybettiyse de Küba projesinin dış ülkelerdeki çekiciliği solmadı. Bernd Wulffen "Küba eğitim ve sağlık sistemiyle başka ülkeleri etkilemeyi sürdürüyor. Dışarıya çok sayıda hekim gönderilmiş olması takdire değerdir. Ama bu yardımlar propaganda amacına da hizmet ediyor ve Küba'nın Üçüncü Dünya ülkelerine örnek olması isteniyordu. İktidarın Fidel'den Raul'a geçmesinden sonra da bu ideolojik tutum değişmedi. Hugo Chavez'in sonunda başarısızlığı uğrayan, Venezüella'daki Bolivar Devrimi'nin desteklenmesi de buna örnektir” diyor.

Anahtar ABD'de

Raul Castro dönemindeki Havana – Washington yakınlaşması yine de tarihi bir adım olarak akıllarda kalacak. İlk yumuşama adımını atan Barack Obama Küba'nın tecrit edilip abluka altına alınmasının netice vermediğini görmüştü. Ne rejim yıkılabilmiş, ne de ada halkının hayat şartlarında düzelme olmuştu.

Almanya'nın eski Havana Büyükelçisi Bernd Wulffen sözlerini şöyle tamamlıyor: "Ne yazık ki Trump böyle düşünmeyip eski düşünce kalıplarına sığınıyor. Bu tutum Küba'da köklü değişim bekleyenleri hayal kırıklığına uğratıyor. ABD alan açmadığı sürece Raul Castro'nun halefi zorlanacaktır. ABD ile Rusya arasında esmeye başlayan Soğuk Savaş rüzgârları nedeniyle Küba'nın değişim geçirmesi kolay olmayacaktır.”

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Katolik okulunda 1940 yılına ait resimde Küba lideri Castro, Santiago'da gittiği Katolik okulunda lolipop yerken görülüyor. Katolik okulundan öğretmeni, 1998'deki bir röportajında çocukken Castro'nun çok dindar olduğunu, bu yüzden ateist olduğuna inanmadığını söylemişti.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Castro Berlin'de Haziran 1972'ye ait bu fotoğrafta Küba lideri Castro, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Doğu Berlin ziyaretinde kitabını imzalarken görülüyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Basketbol oynuyor 1970'e ait bu fotoğrafta Fidel Castro, Havana yakınlarındaki Ceiba Tarım Lisesi öğrencileriyle basketbol oynuyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro BM kürsüsünde Küba Devlet Başkanı Castro, 12 Ekim 1979 tarihli bu fotoğrafta New York'taki Birleşmiş Milletler'de Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak konuşma yaparken görülüyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Brandenburg Kapısı önünde Fidel Castro 14 Haziran 1972 tarihli bu fotoğrafta yine Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde. Küba lideri, Doğu Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde Korgeneral Arthur Kunath tarafından karşılanırken.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro 1 Mayıs kutlamaları Fidel Castro, 1961 tarihli bu fotoğrafta Küba Devlet Başkanı Osvaldo Dorticos Torrado (ortada) ve Sanayi Bakanı Ernesto "Che" Guevara ile birlikte 1 Mayıs resmi geçit törenini izliyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Arafat'ın Küba ziyareti Aralık 1974'e ait bu fotoğraf Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın Küba Lideri Castro'ya yaptığı ziyarete ilişkin. Yaser Arafat 1959'da Kuveyt'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kurdu, 1969'da liderliğine getirildi.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Devrim anısına Küba Başbakanı Fidel Castro, Kasım 1976 tarihli bu fotoğrafta Havana'da devrimin 19. yıl kutlamalarına Granma yatında katıldı.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Castro ve Che yine bir arada Tarih 21 Ağustos 1960. Küba Başbakanı Fidel Castro ve Küba Merkez Bankası Başkanı Ernesto "Che" Guevara, San Julian'daki hava üssünde çiftçilerin düzenlediği bir askeri geçit törenini izliyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Beyzbol oynarken Küba Başbakanı Fidel Castro, Havana'da düzenlenen bir beyzbol turnuvasının açılış vuruşunu yapıyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Kahramana karşılama Yeni Küba Devlet Başkanı Manuel Urrutia ve zafer kazanmış asi lider Fidel Castro (sağda) Küba'daki Başkanlık Sarayı'nda. 11 Ocak 1959'da Castro'nun Havana'ya gelişini yoğun bir kalabalık karşılarken silah atışlarıyla selamlandı.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Devrim Meydanı'nda miting Küba Başbakanı Fidel Castro 12 Ocak 1965 tarihli fotoğrafta Devrim Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreni ve mitingte konuşurken görülüyor.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro La Coubre patlaması Fidel Castro, Osvaldo Dorticos ve Ernesto "Che" Guevera 5 Mart 1960 tarihli fotoğrafta La Coubre patlaması kurbanlarının cenaza töreninde yürüyor. Küba hükümeti, Havana limanında cephane yüklü La Coubre gemisinde 4 Mart'ta meydana gelen patlamadan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Yüzme havuzunda Castro yüzme havuzunda stres atıyor. Fotoğraf 28 Mayıs 1972'deki Romanya ziyaretinden.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Beyzbol tutkusu Beyzbol'dan bir başka enstantane. Küba lideri Fidel Castro bu kez 3 Temmuz 1962'de Küba'da Sierra Maestra'da bir beyzbol maçında vuruş yaparken objektife böyle takılmış.

Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro Son oturum Eski Küba Lideri Fidel Castro'nun, 19 Nisan 2011'de Havana'daki Konferans Sarayı'nda düzenlenen 6. Küba Komünist Partisi Kongresi, katıldığı son oturum oldu. 25 Kasım 2016'da Havana'da hayata veda eden 13 Ağustos 1926 doğumlu Castro yaşasaydı bugün 91 yaşında olacaktı.



Emilia Rojas

© Deutsche Welle Türkçe