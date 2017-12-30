 Küba′da Castro kardeşler dönemi kapanıyor | DÜNYA | DW | 18.04.2018
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DÜNYA

Küba'da Castro kardeşler dönemi kapanıyor

Küba'da yarın yeni devlet başkanının seçilmesiyle Castro kardeşler dönemi resmen sona erecek. Peki, Küba'nın rotasını bugüne kadar hangi faktörler belirledi, Castro'dan sonra neler bekleniyor?

Kuba Todestag Fidel Castro (Reuters/A. Meneghini)

Küba'daki devrim bütün Latin Amerika kıtasını sarsmış ve Latin Amerika'da Fidel Castro kadar karizması olan bir lider çıkmamıştı. Castro Batista diktasını yıkıp kendi dikta rejimini kurmuş, ondan sonra da kardeşi Raul aynı rejimi devam ettirmişti. Raul Castro'nun parti liderliğinden olmasa da devlet başkanlığı görevinden kendi isteğiyle ayrılmasıyla, sayfaları ada devletinde değil de dışarda yazılan tarihinin bir bölümü daha kapanmış olacak.

2001 -2005 yılları arasında Almanya'nın Havana büyükelçiliği görevinde bulunan Bernd Wulffen "Latin Amerika'da Küba devriminin bir benzeri olmamıştır. Meksika ve diğer ülkelerdeki devrimlerin ömrü uzun olmamış, devletin yapısı Küba'daki kadar köklü değişim geçirmemiştir. Küba'daki devrim özel mülkiyeti tamamen kaldırabilmiştir” diyor.

Kuba Raúl Castro

Raul Castro

Patlamaya hazır bomba: Soğuk Savaş

Fidel Castro 1959 yılının Ocak ayında muzaffer edasıyla Havana'ya girdiğinde henüz emperyalist Calut'a kafa tutanDavud değildi. ABD ile arasındaki ilişkiler, kamulaştırma furyasının Amerikan çıkarlarına da dokunmaya başladığı 1959 ve 1960 yıllarında bozuldu. Başarısızlığa uğrayan "Domuz Körfezi" operasyonuyla Küba ile Sovyetler Birliği arasındaki ittifak tescillenmiş oldu. Eski Havana Büyükelçisi Wulffen "Castro işgal girişimi sırasında ölen arkadaşları toprağa verilirken yaptığı konuşmada sosyalist devrimden söz etti. ABD yönetiminin Küba için büyük tehlike olduğunu kavramıştı ve Küba'yı koruyacak bir güç arıyordu. Küba'yı dünyanın öteki süper gücünden başka hangi ülke koruyabilirdi?” diyor.

Kısa süre sonra, 1962'de Küba Soğuk Savaşı nükleer savaşa dönüştürmesine ramak kalan bir gelişmenin başkahramanı olacaktı. Küba krizi ABD ile Sovyetler Birliği'nin Castro'yu bypass ederek aralarında anlaşmaları sayesinde geçiştirilebildi. Castro dünya siyaset sahnesinin figüranı olmak istemediği için Küba devrimini ihraç etmeye başladı. ‘Tropikal Buz Çağı' ve ‘Fidel'den Raul'a – Değişimdeki Küba' adlı kitapların yazarı Bernd Wulffen "Üçüncü Dünya ülkeleri üzerindeki etkisi büyüktü. Angola ve Etiyopya'ya asker gönderdi. 10 bin kilometre uzaktaki ülkelere askeri birlik göndermenin lojistik zorluklarını bir düşünün” diyor.
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Küba'da Castro dönemi sona eriyor

Sovyetler Birliği'nin dağılması

Yıllar sonra Sovyetler Birliği yıkılıp da Küba batmanın eşiğine geldiğinde Castro'nun mutlak önceliği, kurduğu rejimin ayakta kalması olacaktı. Küba dış ticaretinin yüzde 60'ından, milli gelirinin ise yüzde 40'ından olmuştu. Ama Castro pes etmeye niyetli değildi. Castro'nun en küçük tavize bile yanaşmadığını belirten Almanya'nın eski Havana Büyükelçisi Wulffen "Fidel devriminin sosyal demokrasiye teslim olmasından çekiniyordu. Kardeşi Raul ise daha esnekti ve 2008'den itibaren bazı değişiklikler yapıldı ama değişiklikler yüzeyseldi” diyor.

Che Guevara'nın öldürülmesinden Latin Amerika'daki silahlı devrimler cazibesini kaybettiyse de Küba projesinin dış ülkelerdeki çekiciliği solmadı. Bernd Wulffen "Küba eğitim ve sağlık sistemiyle başka ülkeleri etkilemeyi sürdürüyor. Dışarıya çok sayıda hekim gönderilmiş olması takdire değerdir. Ama bu yardımlar propaganda amacına da hizmet ediyor ve Küba'nın Üçüncü Dünya ülkelerine örnek olması isteniyordu. İktidarın Fidel'den Raul'a geçmesinden sonra da bu ideolojik tutum değişmedi. Hugo Chavez'in sonunda başarısızlığı uğrayan, Venezüella'daki Bolivar Devrimi'nin desteklenmesi de buna örnektir” diyor.

Anahtar ABD'de

Raul Castro dönemindeki Havana – Washington yakınlaşması yine de tarihi bir adım olarak akıllarda kalacak. İlk yumuşama adımını atan Barack Obama Küba'nın tecrit edilip abluka altına alınmasının netice vermediğini görmüştü. Ne rejim yıkılabilmiş, ne de ada halkının hayat şartlarında düzelme olmuştu.

Almanya'nın eski Havana Büyükelçisi Bernd Wulffen sözlerini şöyle tamamlıyor: "Ne yazık ki Trump böyle düşünmeyip eski düşünce kalıplarına sığınıyor. Bu tutum Küba'da köklü değişim bekleyenleri hayal kırıklığına uğratıyor. ABD alan açmadığı sürece Raul Castro'nun halefi zorlanacaktır. ABD ile Rusya arasında esmeye başlayan Soğuk Savaş rüzgârları nedeniyle Küba'nın değişim geçirmesi kolay olmayacaktır.”

  • Bildergalerie Fidel Castro (picture-alliance/dpa/Jose Maria Patac)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Katolik okulunda

    1940 yılına ait resimde Küba lideri Castro, Santiago'da gittiği Katolik okulunda lolipop yerken görülüyor. Katolik okulundan öğretmeni, 1998'deki bir röportajında çocukken Castro'nun çok dindar olduğunu, bu yüzden ateist olduğuna inanmadığını söylemişti.

  • Fidel Castro in Berlin (picture-alliance/AP Photo/R. More)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Castro Berlin'de

    Haziran 1972'ye ait bu fotoğrafta Küba lideri Castro, eski Alman Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Doğu Berlin ziyaretinde kitabını imzalarken görülüyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/AFP)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Basketbol oynuyor

    1970'e ait bu fotoğrafta Fidel Castro, Havana yakınlarındaki Ceiba Tarım Lisesi öğrencileriyle basketbol oynuyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Reuters/Prensa Latina)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    BM kürsüsünde

    Küba Devlet Başkanı Castro, 12 Ekim 1979 tarihli bu fotoğrafta New York'taki Birleşmiş Milletler'de Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanı olarak konuşma yaparken görülüyor.

  • Fidel Castro 1972 in der DDR (picture-alliance/B2566 Zentral)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Brandenburg Kapısı önünde

    Fidel Castro 14 Haziran 1972 tarihli bu fotoğrafta yine Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde. Küba lideri, Doğu Berlin'de Brandenburg Kapısı önünde Korgeneral Arthur Kunath tarafından karşılanırken.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/AFP)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    1 Mayıs kutlamaları

    Fidel Castro, 1961 tarihli bu fotoğrafta Küba Devlet Başkanı Osvaldo Dorticos Torrado (ortada) ve Sanayi Bakanı Ernesto "Che" Guevara ile birlikte 1 Mayıs resmi geçit törenini izliyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/AFP)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Arafat'ın Küba ziyareti

    Aralık 1974'e ait bu fotoğraf Filistin Kurtuluş Örgütü lideri Yaser Arafat'ın Küba Lideri Castro'ya yaptığı ziyarete ilişkin. Yaser Arafat 1959'da Kuveyt'te Filistin Kurtuluş Örgütü'nü kurdu, 1969'da liderliğine getirildi.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Reuters/Prensa Latina)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Devrim anısına

    Küba Başbakanı Fidel Castro, Kasım 1976 tarihli bu fotoğrafta Havana'da devrimin 19. yıl kutlamalarına Granma yatında katıldı.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (picture-alliance/dpa/UPI)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Castro ve Che yine bir arada

    Tarih 21 Ağustos 1960. Küba Başbakanı Fidel Castro ve Küba Merkez Bankası Başkanı Ernesto "Che" Guevara, San Julian'daki hava üssünde çiftçilerin düzenlediği bir askeri geçit törenini izliyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Getty Images/Keystone)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Beyzbol oynarken

    Küba Başbakanı Fidel Castro, Havana'da düzenlenen bir beyzbol turnuvasının açılış vuruşunu yapıyor.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (picture-alliance/Photoshot)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Kahramana karşılama

    Yeni Küba Devlet Başkanı Manuel Urrutia ve zafer kazanmış asi lider Fidel Castro (sağda) Küba'daki Başkanlık Sarayı'nda. 11 Ocak 1959'da Castro'nun Havana'ya gelişini yoğun bir kalabalık karşılarken silah atışlarıyla selamlandı.

  • Kuba Fidel Castro Rede auf dem Platz der Revolution 1965 (Getty Images/Keystone)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Devrim Meydanı'nda miting

    Küba Başbakanı Fidel Castro 12 Ocak 1965 tarihli fotoğrafta Devrim Meydanı'nda düzenlenen askeri geçit töreni ve mitingte konuşurken görülüyor.

  • default

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    La Coubre patlaması

    Fidel Castro, Osvaldo Dorticos ve Ernesto "Che" Guevera 5 Mart 1960 tarihli fotoğrafta La Coubre patlaması kurbanlarının cenaza töreninde yürüyor. Küba hükümeti, Havana limanında cephane yüklü La Coubre gemisinde 4 Mart'ta meydana gelen patlamadan ABD'yi sorumlu tutmuştu.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (Reuters/Prensa Latina)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Yüzme havuzunda

    Castro yüzme havuzunda stres atıyor. Fotoğraf 28 Mayıs 1972'deki Romanya ziyaretinden.

  • Kuba Fidel Castro historische Aufnahmen (picturealliance/AP Photo)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Beyzbol tutkusu

    Beyzbol'dan bir başka enstantane. Küba lideri Fidel Castro bu kez 3 Temmuz 1962'de Küba'da Sierra Maestra'da bir beyzbol maçında vuruş yaparken objektife böyle takılmış.

  • Fidel Castro (A. Roque/AFP/Getty Images)

    Siyah beyaz resimlerle Fidel Castro

    Son oturum

    Eski Küba Lideri Fidel Castro'nun, 19 Nisan 2011'de Havana'daki Konferans Sarayı'nda düzenlenen 6. Küba Komünist Partisi Kongresi, katıldığı son oturum oldu. 25 Kasım 2016'da Havana'da hayata veda eden 13 Ağustos 1926 doğumlu Castro yaşasaydı bugün 91 yaşında olacaktı.


Emilia Rojas

© Deutsche Welle Türkçe

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Küba'da Castro dönemi sona eriyor  

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