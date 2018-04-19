 Köln′deki ″soykırım anıtı″ mahkeme kararıyla kaldırıldı | ALMANYA | DW | 20.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Köln'deki "soykırım anıtı" mahkeme kararıyla kaldırıldı

Almanya'nın Köln kentindeki "soykırım anıtına" ilişkin tartışmada mahkeme anıtın kaldırılmasının önlenmesi için yapılan başvuruyu reddetti. 1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermeniler anısına dikilen anıt kaldırıldı.

Deutschland Armenier-Mahnmal (picture alliance/dpa/O. Berg)

Köln İdare Mahkemesi, Ren Nehri kenarına dikilen "soykırım anıtının" kaldırılmasını önlemek için yürütmeyi durdurma istemiyle yapılan başvuruyu reddetti. 

Mahkeme karara gerekçe olarak kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi için gerekli özel iznin alınmamış olmasını gösterdi. Kararda ayrıca başvuru yapan inisiyatif üyesinin bu yönde bir izin vermeye yetkili olmadığı belirtildi. Mahkeme, başvurudaki "düşünce özgürlüğü" gerekçesini de kabul etmedi.

Kararda, anıtın dikilmesinin anayasada teminat altına alınan düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve düşünce özgürlüğünün kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi hakkını doğurmadığı belirtildi.

Anıtı diken "Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi" üyelerinden biri anıtın kaldırmasını engellemek için mahkemeye başvurmuştu. Anıt, "Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi" tarafından geçen Pazar günü Ren Nehri kenarında Hohenzoller Köprüsü'nün bulunduğu alana dikilmişti. 1,5 metre uzunluğundaki anıtın üzerinde Ermenice, Türkçe, Almanca ve İngilizce "Bu acı hepimizin" yazıyor.

Anıtı tasarlayan Stefan Kaiser ile Max Scholz adlı sanatçılar, piramit şeklinde ve ucunda kesik bir nar bulunan eserlerini belediyeye hediye ettiklerini açıklamışlardı.

Anıt aynı gün kaldırıldı

Belediye yetkilileri kararın ardından aynı gün içinde anıtı kaldırtarak, belediyeye ait bir binaya nakletti. Sanatçıların eserlerini belediyeden teslim alabilecekleri bildirildi.

Belediye yönetimi hafta başındaki açıklamasında, Köln'deki Ermeni toplumunun 1915 olaylarında hayatını kaybedenleri anmak üzere geçen yıl bir anıt dikmelerine izin verildiğine dikkat çekmişti. Açıklamada, 2017 yılında Brück semtindeki Lehmbacher mezarlığına anıt dikildiği hatırlatıldı.

DW,AFP,KNA/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Köln'de "soykırım anıtı" tartışması

1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenileri anmak için dikilen anıt Köln'de tartışma yarattı. Köln Belediyesi'nin izinsiz dikildiği gerekçesiyle anıtı kaldırmak istemesine Ermeniler Merkez Konseyi tepki gösterdi. (19.04.2018)  

Benzer içerik

Deutschland Armenier-Mahnmal

Köln'de "soykırım anıtı" tartışması 19.04.2018

1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenileri anmak için dikilen anıt Köln'de tartışma yarattı. Köln Belediyesi'nin izinsiz dikildiği gerekçesiyle anıtı kaldırmak istemesine Ermeniler Merkez Konseyi tepki gösterdi.

Adil Demirci

Adil Demirci'nin avukatı: Karara itiraz edeceğiz 18.04.2018

Türkiye'de tutuklanan Türk ve Alman vatandaşı Adil Demirci'nin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi. Demirci'nin arkadaşları ise #FreeAdilDemirci (Adil Demirci'yi serbest bırakın) etiketiyle kampanya başlattı.

Niederlande Fahne

Hollanda maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı 23.02.2018

Hollanda meclisinin 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımasının ardından, Hollanda maslahatgüzarı Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. AB Bakanı Ömer Çelik, kararın "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berghain

“Berghain kapatılsın” teklifi geri çekildi

Almanya’nın başkenti Berlin’deki dünyaca ünlü gece kulübü Berghain’ın kapatılmasına yönelik girişim sonuçsuz kaldı. Sağ popülist AfD, tepkiler üzerine teklifini geri çekti. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 