Köln'deki "soykırım anıtı" mahkeme kararıyla kaldırıldı

Köln İdare Mahkemesi, Ren Nehri kenarına dikilen "soykırım anıtının" kaldırılmasını önlemek için yürütmeyi durdurma istemiyle yapılan başvuruyu reddetti.

Mahkeme karara gerekçe olarak kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi için gerekli özel iznin alınmamış olmasını gösterdi. Kararda ayrıca başvuru yapan inisiyatif üyesinin bu yönde bir izin vermeye yetkili olmadığı belirtildi. Mahkeme, başvurudaki "düşünce özgürlüğü" gerekçesini de kabul etmedi.

Kararda, anıtın dikilmesinin anayasada teminat altına alınan düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği ve düşünce özgürlüğünün kamuya açık alanlarda anıt dikilmesi hakkını doğurmadığı belirtildi.

Anıtı diken "Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi" üyelerinden biri anıtın kaldırmasını engellemek için mahkemeye başvurmuştu. Anıt, "Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi" tarafından geçen Pazar günü Ren Nehri kenarında Hohenzoller Köprüsü'nün bulunduğu alana dikilmişti. 1,5 metre uzunluğundaki anıtın üzerinde Ermenice, Türkçe, Almanca ve İngilizce "Bu acı hepimizin" yazıyor.

Anıtı tasarlayan Stefan Kaiser ile Max Scholz adlı sanatçılar, piramit şeklinde ve ucunda kesik bir nar bulunan eserlerini belediyeye hediye ettiklerini açıklamışlardı.

Anıt aynı gün kaldırıldı

Belediye yetkilileri kararın ardından aynı gün içinde anıtı kaldırtarak, belediyeye ait bir binaya nakletti. Sanatçıların eserlerini belediyeden teslim alabilecekleri bildirildi.

Belediye yönetimi hafta başındaki açıklamasında, Köln'deki Ermeni toplumunun 1915 olaylarında hayatını kaybedenleri anmak üzere geçen yıl bir anıt dikmelerine izin verildiğine dikkat çekmişti. Açıklamada, 2017 yılında Brück semtindeki Lehmbacher mezarlığına anıt dikildiği hatırlatıldı.

DW,AFP,KNA/GA,BÖ

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