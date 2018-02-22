 Köln′de ″soykırım anıtı″ tartışması | ALMANYA | DW | 19.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Köln'de "soykırım anıtı" tartışması

1915 olaylarında hayatını kaybeden Ermenileri anmak için dikilen anıt Köln'de tartışma yarattı. Köln Belediyesi'nin izinsiz dikildiği gerekçesiyle anıtı kaldırmak istemesine Ermeniler Merkez Konseyi tepki gösterdi.

Deutschland Armenier-Mahnmal (picture alliance/dpa/O. Berg)

Almanya’nın Köln kentinde “Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi” tarafından Ren Nehri kıyısındaki Hohenzoller Köprüsü'nün bulunduğu alana dikilen "soykırım anıtı" tartışmaya yol açtı. Köln Belediyesi'nin,gerekli iznin alınmadığı gerekçesiyle geçen Pazar günü dikilen anıtın "yakın bir tarihte" kaldırılacağını açıklaması Almanya Ermeniler Merkez Konseyi'nin tepkisini çekti.

"Federal Meclis'in kararıyla aynı amacı taşıyor"

Anıtın kaldırılmaması için belediyeye çağrı yapan Almanya Ermeniler Merkez Konseyi, anıtın "Ermenilere yönelik soykırımın hatırlanması ve tanınması için barışçıl bir girişim" olduğunu söyledi.

Açıklamayı yapan Konsey Başkanı Şavarş Ovasspiyan, Soykırımı Hatırlatma İnisiyatifi'nin girişiminin, "federal hükümetin Ermeni soykırımını tanıdığı kararla örtüştüğüne" de dikkat çekti.

Ovasspiyan, "travmatik olayların" aydınlatılmasına yönelik süreçlerin kapalı kapılar arkasında olmaması gerektiğini belirterek, Köln Belediyesi’ne anıtı kaldırma fikrini bir kez daha düşünmesi yönünde çağrı yaptı. 

Evangelist Kilisesi'nden mektup

Ayrıca Köln'deki Evangelist Kilisesi ve Köln Melanchthon Akademisi de  Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker’e açık bir mektup yazdı. Mektupta, bürokratik engeller öne sürülmeden kentin bilinen bir yerinde anıt için yer tahsis edilmesi istendi.

Üzerinde Ermenice, Türkçe, Almanca ve İngilizce "Bu acı hepimizin" yazılı 1,5 metre yüksekliğindeki anıt, geçen Pazar günü Ren Nehri kıyısındaki Hohenzoller Köprüsü'nün bulunduğu alana dikilmişti. İnisiyatif anıtın belediyeye bir hediye olduğunu açıklamıştı.

Sanatçılar Stefan Kaiser ile Max Scholz’un imzasını taşıyan piramit şeklindeki anıtın ucunda kesik bir nar bulunuyor.

Belediye: İzin alınmadı

Köln Belediyesi kamuya açık sokakların özel amaçlı kullanımı için Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden izin alınması gerektiğini belirtmiş ve anıtın kaldırılacağını açıklamıştı. Yetkililer, anıtın belediyeye bağlı bir birimde muhafaza edileceğini ve oradan teslim alınabileceğini ifade etmişti.

Belediye ayrıca belediye komisyonunun 2017 yılında çoğunluk oylarıyla Köln Ermeni toplumunun 1915 olaylarını hatırlatmak amacıyla bir anıt dikilmesi yününde karar aldığını ve bu anıtın da 18 Kasım 2017 tarihinde Köln’ün Brück semtindeki Lehmbacher mezarlığına dikildiğini hatırlatmıştı.

Almanya Federal Meclisi 2 Haziran 2016'da kabul edilen tasarı ile 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı” olarak tanıdı.

KNA,DW,epd/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Hollanda parlamentosundan "soykırım" kararı

Hollanda'da parlamentonun alt kanadı, 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan bir önergeyi kabul etti. Ancak Hollanda hükümeti parlamentoyla aynı yolu izlemeyeceğini duyurdu. Karara Ankara'dan kınama geldi. (22.02.2018)  

Merkel: Ermeni kararına saygı gösterilmeli

Almanya Başbakanı Merkel, Alman Meclisi’nin Ermeni soykırımı kararına saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan konu hükümet ortakları arasında da tartışmalara neden oluyor. (02.09.2016)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Alman Meclisi soykırım tasarısına ‘’evet’’ dedi  

Benzer içerik

Mark Rutte Niederlande Premierminister

Hollanda parlamentosunda "soykırım" oylaması 22.02.2018

Hollanda parlamentosu 1915 olaylarının resmen "soykırım" olarak tanınmasını öngören önergeyi bugün oylayacak. Oylama, hâli hazırda gergin olan Türkiye-Hollanda ilişkilerinde tansiyonu daha da yükseltebilir.

Deutschland Köln - Gedenkveranstaltung für ermordeten armenisch-türkischen Journalisten Hrant Dink: Celal Baslangic, Ragip Zarakolu und (Moderator) Aydin Üstünel

Hrant Dink Köln'de anıldı 20.01.2018

Hrant Dink, suikaste uğramasının 11'inci yıldönümü vesilesiyle Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen etkinlikle anıldı. Etkinlikte Ermeni, Türk ve Alman toplumlarından siyasetçi ve sanatçılar bir araya geldi.

Armenien Mahnmal für die Opfer des Genozids

Alman kentlerine Ermeniler için anıt talebi 15.11.2017

Almanya merkezli Tehdit Altındaki Halklar Toplumu, Osmanlı topraklarında hayatını kaybeden Ermeniler için Alman kentlerinde anıtlar dikilmesi talebiyle Alman Kentler Kurultayı’na başvurdu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Berlin Bundestag - Cem Özdemir (picture-alliance/düa/B. von Jutrcenka)

Cem Özdemir'den federal hükümete 24 Haziran çağrısı

Yeşiller Milletvekili Cem Özdemir, Türk hükümetiyle yaşanan deneyimleri hatırlatarak Türkiye'deki seçim kampanyalarının yeniden Almanya'ya taşınabileceğini belirtti. Özdemir hükümetten net bir tutum belirlemesini istedi. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 