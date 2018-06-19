 Juncker′den Merkel ile Macron′un reform planlarına destek | AVRUPA | DW | 20.06.2018

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AVRUPA

Juncker'den Merkel ile Macron'un reform planlarına destek

AB Komisyonu Başkanı Juncker Alman-Fransız zirvesinde önerilen reformları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Juncker ortak bütçenin mali şoklara tepki vermeyi kolaylaştıracağını belirtti.

Jean Claude Juncker (AFP Photo/J. Thys)

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un reform önerilerini desteklediğini açıkladı. Juncker Reuters haber ajansına verdi demeçte, "Almanya ve Fransa'nın ortak önerilerini memnuniyetle karşıladığını ve reformların AB'de ilerleme sağlanmasına yardımcı olacağını" söyledi. Macron ve Merkel'in, AB Komisyonu ve şahsı tarafından yapılan çoğu öneriyi üstlendiklerini belirten Komisyon Başkanı, "önerilerin son derece dengeli olduğu ve AB bünyesinde uzlaşı sağlanmasını kolaylaştıracağı kanaatinde olduğunu" sözlerine ekledi.

Deutschland Meseberg - Pressekonferenz mit Angela Merkel und Emmanuel Macron im Meseberg Palast

Ortak para biriminin kullanıldığı Euro Bölgesi için özel bir bütçe hazırlanmasıyla ilgili teklifi nasıl karşıladığı sorulan Jean-Claude Juncker "Dikkatle okunduğu takdirde, bütçenin sonunda nasıl bir bütçe olacağının belirlenmediği görülür” dedi.

AB Komisyonu bütün AB ülkeleri için ortak bütçe hazırlanmasını önermiş, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise sadece Euro Bölgesi'nin ortak bütçe kullanmasını öngören bir taslak sunmuştu. Komisyon Başkanı Juncker, "Euro ülkelerinde ortaya çıkabilecek asimetrik şoklarla mücadele edebilmenin" önemine işaretle AB bünyesindeki bütünleşmeyi hızlandıracak önerileri memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Ayrıca Merkel ve Macron, iltica sorununa Avrupa için de ortak bir çözüm bulunması yönünde irade sergiledi.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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