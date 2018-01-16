  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Juncker: İngilizler AB'ye yeniden katılsın

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra birliğe yeniden katılabileceğini söyledi. Juncker'in açıklamaları AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un paralel demecinden bir gün sonra geldi.

default

Jean-Claude Juncker çarşamba günü AP'ye hitap ederken

Önerdiğimiz linkler

İngiltere'de yapılan yeni bir anket, İngilizlerin yüzde 51'inin AB'den ayrılmak istemediğini ortaya koydu. Ülke geçen yılki referandumda yüzde 52'lik destekle birlikten ayrılma kararı almıştı. (17.12.2017)

Uzmanlar, Brexit'in Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir model oluşturabileceğini savunan Almanya'nın önerisini, "imtiyazlı ortaklığın tekrar hortlaması" ve Ankara'nın kabul edemeyeceği bir teklif olarak yorumladı. (29.12.2017)

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'nin AB'den ayrıldıktan sonra birliğe yeniden katılma teşebbüsünde bulunmasından memnuniyet duyacağını söyledi.

Çarşamba günü Strasbourg'ta Avrupa Parlamentosu'nda vekillere hitap eden Juncker, Brexit referandumunda elde edilen sonucun bir "felaket" olduğunu ve "hem İngilizler hem de AB üyeleri için bir kaybet-kaybet durumu" olduğunu belirtti.

Juncker'in açıklamaları Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un İngilizlere AB'de kalmayı teklif etmesinden bir gün sonra geldi. Juncker, "Bay Tusk el sıkışmaya hala hazır olduğumuzu belirtiyor. Eğer İngilizler Brexit'ten başka bir yol tercih etmek isterlerse, biz de konuşmaya hazır oluruz" dedi.

"Ayrılmanın varsa katılmanın da maddesi var"

Juncker, "Londra bu AB'de kalma teklifine irite olmuş bir tepki verdi. İngilizler 50'nci madde kapsamında AB'den ayrılsalar bile, bir de katılımı mümkün kılan 49'uncu madde var. Bu çok hoşuma gider" dedi.

Juncker sözlerine "Şimdi birbirimize mantıklı bir biçimde muamele etmemiz ve birbirimizi köşeye sıkıştırmaya çalışmaktan kaçınmamız gerekiyor" diyerek devam etti.

Belgien EU Gipfel in Brüssel | Donald Tusk

Donald Tusk

Salı günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Tusk, İngiltere AB'den ayrılma konusunda fikir değiştirdiği takdirde "kalplerinin onlara açık olacağını" söylemişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü ise aynı gün yaptığı açıklamada ikinci bir referanduma gitmelerinin sözkonusu olmadığını belirtmişti.

Haziran 2016'da yapılan referandumda İngilizler, yüzde 52'lik oranla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'de liberaller ve Avrupa yanlısı muhalefet temsilcileri, referandumun "İngilizlerin 2016 yılında verdikleri kararın yol açacağı sonuçların bilincinde olmamaları" gerekçesiyle tekrarlanmasını talep ediyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/BÜ/HS

Benzer içerik

Belgien Brüssel EU-Gipfel Juncker, Tusk

İngiltere'ye "AB'de kal" teklifi 16.01.2018

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, İngiltere'ye AB'de kalmaları teklifinde bulundu.

Treffen von Mevlut Cavusoglu und Sigmar Gabriel in Antalya

Türkiye için Brexit önerisine AB uzmanlarından eleştiri 29.12.2017

Uzmanlar, Brexit'in Türkiye-AB ilişkilerinde yeni bir model oluşturabileceğini savunan Almanya'nın önerisini, "imtiyazlı ortaklığın tekrar hortlaması" ve Ankara'nın kabul edemeyeceği bir teklif olarak yorumladı.

Barentssee Fang von Kabeljau

Avrupa’da elektrikle balık avına AP engeli 16.01.2018

Avrupa Parlamentosu AB sularında elektrikle balık avının tamamen yasaklanmasının önünü açan bir karara imza attı. AB Komisyonu'nun aksi yöndeki tutumuna rağmen alınan karar, çevrecileri memnun etti.

FOTO-GALERİ

Spanien Barcelona Strandpromenade (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

Barcelona'da mutlaka görmeniz gereken 10 yer

Katalonya’nın incisi Barcelona’ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken 10 yer. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +