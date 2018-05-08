 İYİ Parti′ye geçen CHP′li vekiller geri döndü | TÜRKİYE | DW | 10.05.2018
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TÜRKİYE

İYİ Parti'ye geçen CHP'li vekiller geri döndü

CHP’den İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili partilerine geri döndü. CHP Grup Başkanvekili Özel, "Görev tamam, arkadaşlarımız yuvaya dönüyor" dedi.

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CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin durumuyla ilgili olarak CHP grup başkanvekilleri TBMM'de bir araya geldi. Yapılan toplantının ardından milletvekillerinin CHP'ye döndüğü açıklandı. Açıklamayı yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'nin seçim dışı bırakılmasına tepki için partiye geçen CHP'li milletvekillerinin Türkiye genelinde vatandaşlarca "takdirle karşılandığını" söyledi.

Özgür Özel

Özgür Özel

CHP'den İYİ Parti'ye geçen vekillerin üstlendikleri görevi tamamladıklarını söyleyen Özel, "Görev tamam, arkadaşlarımız yuvaya dönüyor" dedi. Özel, "Geldiğimiz noktada artık kamuoyunun gönlünden geçen tüm partilerin seçime girebildiği, cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen kişilere karşı kurulmuş tüm engellerin bertaraf edildiği ve artık sarayın planlarının altüst olduğu bir sürecin önemli bir kilometre taşını daha bugün burada koyuyoruz. Milletvekilleri gittikleri gibi dönmüyorlar"  dedi. 

CHP'den 15 milletvekili Yüksek Seçim Kurulu'nun İYİ Parti'nin 24 Haziran seçimlerine katılması kararını beklendiği tarihte vermemesi üzerine 22 Nisan'da istifa ederek İYİ Parti’ye katılmıştı. 15 vekilin geçmesiyle İYİ Parti mecliste grup kurmuştu.  

DW, HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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