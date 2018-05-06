 İYİ Parti medya ekibinden Çoraklık gözaltına alındı | TÜRKİYE | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

İYİ Parti medya ekibinden Çoraklık gözaltına alındı

İYİ Parti sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık'ın Gülen yapılanmasıyla ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alındığı bildirildi.

Türkei Ankara Meral Aksener, Vorsitzende Iyi Partei (Reuters/M. Sezer)

Türkiye'de Gülen yapılanmasına yönelik operasyonlar sürüyor. İYİ Parti'nin sosyal medya ekibinde çalışan Kerim Çoraklık Ankara'da bu sabaha karşı düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Çoraklık sosyal medya paylaşımlarında Gülen yapılanmasının propagandasını yaptığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Çoraklık'ın Ankara Emniyeti'ndeki işlemlerinin bitmesinin ardından İstanbul'a gönderileceği belirtildi. Twitter'da "coraklikkerim" kullanıcı adıyla paylaşımlar yaptığı belirtilen Kerim Çoraklık'ın, "Gülen yapılanmasının propagandası mahiyetinde paylaşımlar yaptığı" iddia edildi.

Söz konusu hesaptan İYİ Parti ve Genel Başkan Meral Akşener'le ilgili paylaşımlarda bulunduğu dikkat çekti. İYİ Parti'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bahçeli'den Akşener'e suçlama

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olunmasıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Gülen yapılanmasının siyasi ayağına atıfta bulunarak "FETÖ'nün siyasi ayağı varsa, siyasi seçmeni de vardır. Cumhurbaşkanı adaylığı için verilen imzalar araştırılsın" diye konuşmuştu.

Bahçeli'nin bu sözleri tartışmalara neden olmuş, 100 imza toplayarak cumhurbaşkanlığına aday olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu açıklamaya tepki göstermişti. Akşener, "Milleti korkutmaya çalışan, arkadan dolanan bu tür söylemlere pabuç bırakmayacağım" demişti.

DW, HT/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İyi Parti hakkında halk ne düşünüyor?

Meral Akşener'in merakla beklenen partisi kuruldu. Peki, İyi Parti hakkında vatandaş ne düşünüyor? MHP kökenli yeni parti hakkında sokağın kafası şimdilik karışık gözüküyor. (27.10.2017)  

Akşener Erdoğan'ı ve cumhur ittifakını hedef aldı

Tek aday olarak girdiği olağanüstü kongrede yeniden genel başkanlığa seçilen İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AKP-MHP ittifakına sert sözlerle yüklendi (01.04.2018)  

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener

İYİ Parti, yazılı bir açıklamayla 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde parti adına yarışacak adayın partinin genel başkanı Meral Akşener olduğunu duyurdu. (23.04.2018)  

Benzer içerik

Ahmet Yavuz, ehemaliger General

Emekli Tümgeneral Yavuz: Orduda istihbarat teşkilatına ihtiyaç var 06.05.2018

Emekli Tümgeneral Ahmet Yavuz'a göre, Gülen cemaati yapılanmasına benzer yeni örgütlenmelere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat teşkilatına ihtiyacı var.

Kosovo Pristina Protest gegen Ausweisung Türkischer Lehrer

Kosova'da Gülen operasyonu ile ilgili soruşturma 31.03.2018

Priştina'da gözaltına alındıktan sonra Türkiye'ye iade edilen altı kişinin yakalandığı operasyon hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili olarak istihbarat şefi ve içişleri bakanı görevden alınmıştı.

Kosovo - Stadtansicht von Prizren, die alte Steinbrücke über die Bistrica im Vordergrund, die Sinan-Pascha-Moschee im Hintergrund

MİT'ten Kosova'da "Gülen" operasyonu 29.03.2018

MİT, Kosova'da yaşayan 6 Türk vatandaşını Gülen yapılanmasına üye oldukları iddiasıyla Kosova güvenlik güçlerinin desteğiyle yakalayarak özel bir uçakla Türkiye'ye götürdü.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Parteitag AKP in Ankara Erdogan (Reuters/M. Sezer)

Erdoğan Saraybosna'da UETD etkinliğinde konuşacak

Türkiye’nin Saraybosna'daki büyükelçisi Koç, Erdoğan’ın 20 Mayıs’ta çalışma ziyareti için Bosna Hersek’in başkentine gideceğini açıkladı. Koç, Erdoğan’ın UETD tarafından düzenlenen etkinlikte konuşma yapacağını söyledi.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 