İtalyan gençleri umutsuz | AVRUPA | DW | 28.02.2018

Alba Di Tucci ve Melania Reca en kısa zamanda Almanca öğrenmek istiyor. Haftada 20 saat Almanca kursuna giden iki arkadaş, zaman çekimleri ve kelime listelerini gözden geçiriyor. 23 yaşındaki Alba ve Melania İtalya'nın üçüncü büyük kenti olan Napoli'de yaşıyor. Ancak kısa bir zaman sonra buradan ayrılmak zorundalar.

Üniversite mezunu olan ve ebe olarak çalışan genç kadınlar artık hayatlarını Napoli'de değil, Almanya'da sürdürmek istiyorlar. Ne de olsa Almanya Alba ve Melania gibi nitelikli elemanlara ihtiyaç duyuyor. Napoli'de ise gençlerin yarısı üniversite mezunu olmalarına rağmen iş bulamıyor.

Genç İtalyanlar kariyer şanlarını başka ülkelerde aramak zorunda kalıyor.

'Burada hiç şansımız kalmadı'

Almanya'ya göç etme kararı vermeden önce genç kadınlar şanslarını İtalya'da denemiş ancak başarılı olamamış. "Burada iş bulamadık. Üniversite eğitimimiz sırasında bir hastanede staj yapmıştık. Ama staj sonrası bize sadece üç aylık iş mukavelesi sundular. Onu da kabul ettik, sonuçta bunu bulamayanlar da var. Ama sonrasında sözleşmeyi uzatmadılar" diye anlatıyor Melania.

Genç kadınlar için son çare Almanya'ya iş başvurusunda bulunmak olmuş. Almanya'da bulunan birkaç hastaneye başvuru formlarını gönderen kadınlar, kısa süre içinde olumlu cevap almış. Melania "Başvuru formlarımızı gönderdiğimiz bütün kurumlar başvurumuzu kabul etmişti" diyor.

Melania ve Alba gibi birçok gencin sorunlarına yeni kurulacak hükümet çare bulabilir mi? Ya da Melania ve Alba 4 Mart'ta yapılacak genel seçimler hakkında ne düşünüyor? Her ikisi de seçim kampanyalarını uzaktan takip etmekle yetindiklerini söylüyor. Siyaset tarafından ciddiye alınmadıklarını düşündüklerini söylüyorlar. "Gençlerin problemleri ortada. Ama bu konuda hiçbir değişiklik olmadı. Zaten siyasetçilerin çok da umrunda değil" diyor Melania. Alba ekliyor: İtalya'daki sistem tamamen çürümüş. Burada işini iyi yapan değil, iyi ilişkilere sahip olanlar iş bulabiliyor.

Her ikisi de özellikle kamusal alana dikkat çekerek, yaşanan iş bulma sorunundan en çok kamusal alanda çalışma hayali kuran üniversite mezunlarının muzdarip olduğunu söylüyor. Melania'ya göre kemer sıkma politikaları en çok kamusal alanda çalışanları etkiliyor. Alba da 'Burada artık hiç şansımız kalmadı' diye arkadaşına destek çıkıyor.

Eski problemlere yeni çözümler gerek

Napoli Üniversitesi iktisat fakültesinde araştırma görevlisi olarak çalışan Michele Mosca genç İtalyanların neden ülkelerini terk ettikleri konusunda araştırmalar yapıyor. Mosca'ya göre, tasarruf politikaları ve adam kayırma İtalya'da süregelen sorunlardan sadece ikisi.

Napoli Üniversitesi'nden Michele Mosca işsizliği çözme vaatlerini inandırıcı bulmuyor.

"İtalya'da geniş çapta reformlara ihtiyaç var. Özellikle de kamusal alanda. Birçok resmi dairede memur eksiği var, aynı zamanda çalışma şekilleri bürokratik engellerle dolu ve modern değil" sözleriye tespitlerini dile getiriyor ekonomi uzmanı Mosca. Üniversitedeki çalışma hayatından bir örnek vererek sözlerine devam eden Mosca "Üniversitedeki müfredatlar bile yıllardır güncellenmedi. Haliyle üniversiteler gençleri modern çalışma dünyasına hazırlamakta yetersiz kalıyor" diyor.

Mosca'ya göre kamusal alana kıyasla özel sektör daha çok sunuyor. Ancak Mosca özel sektörde varolan farklı sorunlara dikkat çekiyor: Güney İtalya'da, örneğin Napoli'de Camorra gibi yasadışı organizasyonlar var. Bu organizasyonlar maalesef hangi işletmelerin nerede açılacağına ya da kimin nerede çalışacağına karar veriyorlar. Bu durum yatırımcıları ürkütüyor.

Peki Mart ayında gerçekleşecek seçim kampanyalarında farklı partilerin gençler arasındaki işsizlik oranını düşürmek için verdiği sözler konusunda ne düşünüyor? "Hiç inandırıcı bulmuyorum" diyor Mosca.

Merkezi yönetimden destek bekleniyor

Napoli Belediye Başkanı Luigi Di Magistris de hükümet tarafından yapılan iş piyasası reformlarının ya da iş güvencelerinin gevşetilmesinin varolan sorunlara çözüm sunmadığını belirtiyor. "Daha fazla dayanışma ve sosyal adalete ihtiyacımız var. Mafya ve yolsuzluğa karşı verdiğimiz mücadelede daha fazla desteğe ihtiyacımız var" diyor Di Magistris. Belediye başkanlığı öncesinde hakim ve savcı olarak görev yapmış olan Di Magistris kentte bulunan işsiz gençler için elinden fazla birşey gelmediğini de sözlerine ekliyor. Di Magistris, "Kültür ve turizm alanında geliştirdiğimiz farklı projelerle durumu düzeltmeye çalışsak da merkezi yönetimden destek görmediğimiz için başarılı olamıyoruz" diyor.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu araştırmalarına göre sağ kanattan oluşan ve Berlusconi liderliğindeki koalisyon şu anda en başarılı koalisyon gibi görünüyor. Forza İtalia ve sağ popülist parti Lega'dan oluşan koalisyonun adayları Antonio Pentangelo ve Gianluca Cantalamessa, Ercolano kasabasında seçim kampanyaları yürütüyor. Vezüv Yanardağı ve sanayi limanı Napoli arasında bulunan kasabada çökmeye yüz tutmuş binalar, harabe benzinlikler ve kepenk kapatmış mağazalar dikkat çekiyor.

İşsizlikten göçmenleri sorumlu tutuyorlar

Lega partisi adayı Cantalamessa, çalışma imkanı bulabilmek için her sene 170 bin İtalyanın başka ülkelere göç ettiğine dikkat çekerek "Ülkemiz bu insanların eğitimi için yüksek harcamalar yaptı. Onların göçüyle birlikte İtalya'nın acilen ihtiyacı olan kaynakları da kaybetmiş oluyoruz" diyor. Beyin göçünü engellemek için Berlusconi'nin partisi Forza İtalia partisi adayı olan Pentangelo gençlere daha uzun süreli destek verecekleri vaadinde bulunuyor. Her iki aday da ülkede yaşanan ekonomik krizden göçmenleri sorumlu tutarak "Gemi tersanelerinde aynı işi daha ucuza yapan göçmenlerin sayısı artıyor. Bu nedenle İtalyan gençleri iş bulmakta zorlanıyor" görüşünü dile getiriyor.

Napoli Belediye Başkanı Di Magistris ise bu açıklamaları doğru bulmuyor. Di Magistris "Göçmenlerin İtalyanların işlerini çaldıkları tamamen safsata. Durum aslında tam tersine. Rakamlara bakınca göçmenlerin ekonomimizin büyümesine olumlu katkıda bulunduklarını görüyoruz. Ön yargıları dillendirmek yerine onlara karşı mücadele etmeliyiz" diyerek cevap veriyor.

Alba ve Melania oy kullanacak mı?

Ebe olarak şanslarını Almanya'da denemek isteyen Melania Reca ve Alba Di Tucci kurulacak yeni hükümete inancını çoktan yitirmiş. 1 Haziran'dan itibaren Almanya'nın Düsseldorf kentine yakın Witten kasabasında sözleşmeli olarak çalışmaya başlayacak olan iki arkadaş çalışma sözleşmelerini çoktan imzalamışlar bile.

Almanya'ya gitmeden önce seçimlerde oy kullanmak istediğini belirten Alba "Anne ve babam sağ koalisyona oy verecek ancak ben hangi partiye oy vereceğime henüz karar vermedim. Gençlere yönelik hangi partilerin ne gibi söylemleri var, bunu araştırmam lazım" diyor.

Arkadaşı Reca ise seçimlerin bir çözüm getireceğine dair umudunu kaybetmiş: İnancımı kaybettim ama yine de birgün İtalya'nın rahata kavuşmasını ve buraya geri dönmeyi isterim. Napoli benim vatanım ve Almanya'dayken burayı çok özleyeceğim.

Doris Pundy

© Deutsche Welle Türkçe