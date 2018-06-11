 İtalyan bakan: Avrupa′nın paspası değiliz | AVRUPA | DW | 17.06.2018

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AVRUPA

İtalyan bakan: Avrupa'nın paspası değiliz

Akdeniz açıklarında mahsur kalan 629 sığınmacıyı kurtaran yardım gemisine yanaşma izni vermeyen İtalya'nın İçişleri Bakanı Salvini, ülkesinin artık Avrupa'nın paspası olmadığını söyledi.

İspanya tarafından kabul edilen kurtarma gemisindeki sığınmacıların yaşadığı sevinç

İspanya tarafından kabul edilen kurtarma gemisindeki sığınmacıların yaşadığı sevinç

Çoğunluğu Afrikalı 629 mülteciyi taşıyan yardım gemisinin kıyılarına yanaşmasına izin vermeme kararıyla ilgili İtalya'dan bir açıklama geldi. İtalya'nın yeni İçişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu kararın ülkesinin artık "Avrupa'nın paspası" olmadığını gösterdiğini söyledi. Seregno kasabasındaki bir yerel seçim mitinginde konuşan aşırı sağcı Lig partisi lideri Salvini, "İtalya artık ne işgal altında bir devlet ne de köle bir ülke" dedi.

Lig partisi lideri Salvini

Lig partisi lideri Salvini

İtalya'da göreve gelen yeni hükümet, Aquarius adlı yardım gemisi tarafından 9 Haziran'da kurtarılan sığınmacıların İtalya kıyılarına ayak basmasına izin vermemişti. Günlerce Akdeniz açıklarındaki gemide mahsur kalan ve aralarında çocukların da olduğu 629 sığınmacıya daha sonra İspanya kapılarını açmıştı. Yardım gemisi, yaklaşık bir hafta süren yolculuğun ardından Pazar günü İspanya'nın Valencia kentindeki limana yanaştı.

Salvini: Umarım 66 bin 629 sığınmacı daha alırlar

Beş Yıldız Hareketi ile birlikte İtalya'da yeni hükümeti kuran aşırı sağcı politikacı Salvini'den, Avrupalı ülkelere daha fazla sığınmacı alma çağrısı da geldi. Salvini, İspanya'nın 66 bin 629 daha sığınmacı almasını umduğunu söyledi. Salvini, Fransa, Malta, Portekiz ve diğer Avrupalı ülkelerin de kaçakçıların elinden kurtarılan sığınmacıları almasının kendilerini mutlu edeceğini dile getirdi. İtalya'nın sığınmacılar için yaptığı harcamalara da atıfta bulunan Salvini, "Kimi kabul edeceğimize biz karar vereceğiz" dedi.

Son yıllarda Akdeniz açıklarındaki gemi ya da teknelerden kurtarılan 600 binden fazla sığınmacı İtalya'ya ulaşmıştı.

Valencia limanına demirleyen kurtarma gemisi Aquarius

Valencia limanına demirleyen kurtarma gemisi Aquarius

İspanya: AB sığınmacı politikasını gözden geçirmeli

İtalya'nın kıyılarına yanaşmasına izin vermediği gemideki sığınmacıları kabul eden İspanya da Akdeniz'de yaşanan dramla ilgili açıklama yaptı. İspanya'nın Göç Bakanı Magdelena Valerio, Avrupa Birliği'nin günün şartlarına uygun bir mülteci politikasına ihtiyaç duyduğunu kabul etmesi gerektiğini söyledi. Valerio, yüzlerce sığınmacının kendilerini kabul edecek bir liman aramasının AB'nin sığınmacı politikasını gözden geçirmesi gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Sığınmacı krizinin 28-29 Haziran'da yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesinde ele alınacak önemli başlıklardan biri olması bekleniyor.

AP,dpa/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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