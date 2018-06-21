 İtalya mülteci gemisine izin verdi | AVRUPA | DW | 26.06.2018

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AVRUPA

İtalya mülteci gemisine izin verdi

İtalya açıklarında kurtardığı mültecilerle birlikte bekletilen konteyner gemisi Alexander Maersk'in limana yanaşmasına izin verildi. Ancak hükümet mültecileri kurtaran yardım gemilerinin İtalya'ya gelmesini reddediyor.

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İtalya açıklarında üç gündür bekleyen Danimarka bandıralı konteyner gemisi Alexander Maersk'in kurtardığı 100'den fazla mülteci ile birlikte Sicilya'nın Pozzalo limanına yanaşmasına izin verildi. Alexander Maersk, geçen haftanın sonunda Libya açıklarında batma tehlikesi ile karşı karşıya olan teknedeki 113 mülteciyi kurtarmıştı. Aralarında çocuk ve hamile bir kadının bulunduğu beş mültecinin Sicilya'dan karaya çıkmasına izin verilmişti. Gemi, İtalyan makamlarından limana yanaşma izni bekliyordu.

İtalyan haber ajansına konuşan Pozzallo Belediye Başkanı Roberto Ammatuna, İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin Danimarka bandıralı geminin limana yanaşmasına izin verdiğini belirtti.

Geminin limana yanaşması öncesinde Danimarka Göç Bakanı Ingar Stöjberg'in Salvini'ye mektup yazarak, mültecilerin karaya çıkmasına izin vermesini talep ettiği bildirildi.

Lifeline gemisine izin yok

Mülteci taşıyan Danimarka bandıralı konteyner gemisi Alexander Maersk'in limana yanaşmasına izin verilmesine rağmen, İtalya açıklarında 234 mülteci ile bekleyen yardım gemisi Lifeline'ın durumu belirsizliğini koruyor.

İtalya'da yeni kurulan popülist koalisyon hükümetinin ortaklarından aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri ve İçişleri Bakanı Salvini, mültecileri kurtaran yardım gemilerinin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Salvini, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Libya açıklarında mültecileri kurtaran yardım organizasyonlarına ait gemilerin İtalyan limanlarına yanaşmasına artık izin verilmeyeceğinin altını çizdi. Salvini, yardım organizasyonlarını kaçakçılara destek vermekle suçluyor. Salvini, Lifeline'ın da limana yanaşmasına izin verilmeyeceğini tekrarladı.

Salvini, ancak İtalyan sahil güvenlik birimleri tarafından kurtarılan mültecilerin kara çıkmasına daha önceden olduğu gibi izin verileceğini sözlerine ekledi.

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Kurtarma gemisi Akdeniz'de liman arıyor

Libya mülteci kabul merkezlerine karşı

Yeni İtalyan hükümeti, mülteci sorununa çözüm için mültecilerin Avrupa'ya gelmeden önce kabul edileceği merkezlerin kurulmasını öneriyor. İçişleri Bakanı Salvini, Pazartesi günü Libya'yı ziyareti sırasında ülke ismi vermeden Avrupa Birliği (AB) dışında mülteci kabul ve kimlik tespit merkezlerinin kurulması gerektiğini dile getirdi. Salvini, Libya ziyaretinin ardından da bu önerini yineleyerek, Libya, Mali, Çad, Sudan ve Nijer'de mülteci kabul merkezlerinin kurulabileceğini söyledi.

Ancak Libya, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilerin kabul edileceği merkezlerin kendi topraklarında kurulmasını reddetti. Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Meitik, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında yasa dışı göç ile mücadelede AB ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Meitik, ancak Libya'da mülteci kabul merkezleri kurulmasına kesinlikle karşı çıktıklarını vurguladı.

AFP,dpa,/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Kurtarma gemisi Akdeniz'de liman arıyor  

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