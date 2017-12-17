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DÜNYA

İsviçre Başkanı'ndan AB referandumu önerisi

İsviçre Konfederasyon Başkanı Doris Leuthard, ülkesinin AB ile ilişkisinde bazı belirsizliklerin giderilmesi için referanduma gidilmesinin yararlı olabileceğini söyledi.

Schweiz Doris Leuthard (picture-alliance/KEYSTONE/P. Klaunzer)

İsviçre ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin son dönemde gerilmesinin ardından İsviçre Konfederasyonu Başkanı Doris Leuthard'dan referandum önerisi geldi. Birlik ile ikili ilişkilere açıklık getirilmesi gerektiğini söyleyen Leuthard ''Temel bir referandumun yararlı olabileceğini düşünüyorum'' ifadesini kullandı.

İngiltere'nin geçen yıl birlikten ayrılma kararı alması ve ardından komşularıyla yeni ticari anlaşma arayışına girmesi ile AB üyesi olmayan İsviçre ile Brüksel ilişkileri ticari açıdan yeni bir dönemece girmişti.

Bern ile Brüksel arasındaki ilişkileri düzenleyen yüzden fazla ikili anlaşmanın yeniden düzenlenmesi bir süredir ikili ilişkilerin gündemindeydi. Ancak, AB'nin geçtiğimiz hafta İsviçre Borsası'nın birlik pazarına erişimini bir yılla sınırlaması üzerine ilişkiler gerildi. İsviçre uygulamayı ''ayrımcılık'' olarak nitelendirmiş ve misilleme uyarısında bulunmuştu.

AB ile ilişkilerde anlaşma hazırlığı

Geçen ay İsviçre'nin AB bütçesine katkısını artırmayı kabul etmesi üzerine kapsamlı bir çerçeve hazırlanmaya başlanmıştı. Söz konusu anlaşma; İsviçre'nin ilgili AB yasalarını benimsemesi karşılığında ülkenin ihracatı için elzem olan ortak pazarda daha geniş yer edinmesini öngörüyor.

Ne var ki, parlamentoda çoğunluğu oluşturan AB karşıtı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) söz konusu anlaşmaya karşı çıkması bekleniyor.

İsviçre Başkanı, AB konusunda yaşanan tereddütleri anladığını, ancak İsviçre ticaretinin yaklaşık üçte ikisini oluşturan bloğun bir alternatifinin bulunmadığını belirtti. Hindistan ve Çin ile işbirliğini güçlendirseler dahi AB'nin kendileri için öncelik olmaya devam edeceğini vurguladı.

DW,Reuters/ SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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