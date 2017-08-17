 İstanbul′un kurucusu Konstantin′in parmağı bulundu | YAŞAM | DW | 01.06.2018

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YAŞAM

İstanbul'un kurucusu Konstantin'in parmağı bulundu

İstanbul’un kurucusu Konstantin’in dev bronz heykelinin kayıp parmağı bulundu. Parmağın yıllardır Paris’te Louvre Müzesi’nde olduğu ortaya çıktı.

Italien Rom - Kapitolinische Museen (picture-alliance/dpa/W. Grubitzsch)

İstanbul'un kurucusu olan Doğu Roma İmparatoru Konstantin'in dev bronz heykelinin kayıp işaret parmağı bulundu. Yıllardır kayıp olan 38 santimetre uzunluğundaki parmağın, Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi'nde olduğu ortaya çıktı.

Louvre Müzesi, parçaları İtalya'nın başkenti Roma'daki Capitoline Müzeleri'nde bulunan heykelin parmağının 1863 yılından beri kendi koleksiyonlarında bulunduğunu tespit etti. Müze, büyük antik bronz heykeller üzerinde yapılan çalışmalar sırasında, parmağın Konstantin heykeline ait olduğunun belirlendiğini teyit etti.

Roma'daki Capitoline Müzesindeki heykel parçaları

Roma'daki Capitoline Müzesindeki heykel parçaları

Heykelin parmağının, İtalyan işadamı ve sanat koleksiyoncusu Giampietro Campana'nın koleksiyonunda yer aldığı belirtildi. Campana'nın koleksiyonunun büyük bölümü III. Napoleon döneminde Fransa'ya getirilmişti. Louvre Müzesi, bu yıl Kasım ayında Giampietro Campana'ya adanan bir sergi açmayı planlıyor. Müzeden verilen bilgiye göre, Kasım ayındaki sergide, İmparator Konstantin'in ilk kez işaret parmaklı elinin sergilenme ihtimali bulunuyor.

Capitoline Müzeleri Müdürü Parisi Presicce, Konstantin heykelinin elinde bulunan yerkürenin 1584 yılında Appian Yolu'ndaki sütunlardan birine götürüldüğü sırada parmağın da koptuğunu tahmin ettiklerini belirtti. Presicce, 1759 yılında Abt Diego Revillas tarafından yapılan gravürde heykelin parmaksız olduğunu hatırlattı.

dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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