İstanbullular yeni yıla evde girecek

Türkiye’de insanlar yeni yıla büyük çoğunlukla evde giriş yapmaya hazırlanırken, İstanbul’da sokak kutlamalarının ‘güvenlik’ gerekçesiyle yasaklanması ise tepkilere neden oldu. DW Türkçe’ye konuşan pek çok İstanbullu, son yıllarda yaşanan terör olaylarından sonra yılbaşını evde geçirmeyi tercih ettiklerini, ancak sokak kutlamalarının yasaklanmasını doğru bulmadıklarını belirtiyor. Öte yandan yılbaşı kutlamalarının İslam dini ile bağdaşmadığı gerekçesiyle, yasakları savunanlar da var.

İstanbul Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yeni yıla girmeye hazırlanan 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Reina katliamının bıraktığı derin izler, 2018 yılına girilecek yılbaşı gecesinde hayata geçirilen güvenlik önlemleri ve yasaklarla kendini hissettiriyor.

Kanlı saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov yakalandı. Masharipov'un da aralarında olduğu 51'i tutuklu 57 sanığın yargılanmasına ise aralık ayı içinde başlandı. Ancak 2016 yılının haziran ayında Atatürk Havalimanı’na, yılbaşı gecesi ise Reina’ya gerçekleştirilen terörist saldırılar sonrasında İstanbul, güvenlik anlamında hala normale dönebilmiş değil. Bunun en son göstergesi ise her yıl dünyanın pek çok köşesinden yüzbinlerce turisti ağırlayan kentteki yılbaşı kutlamalarının yasaklanması oldu.

Konser ve etkinlikler iptal

İstanbul’un en merkezi noktaları olan Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli’de yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilmesi planlanan sokak kutlamalarına bu yıl yerel otoriteler tarafından izin verilmedi. Bu nedenle İstanbul’un eğlence merkezi sayılan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Nişantaşı, Beşiktaş Meydanı gibi noktalarda belediyeler tarafından organize edilen konser ve kutlama programları iptal edildi. Örneğin yeni yıl kutlamalarını Abdi İpekçi Caddesi ve Sanat Parkı’nda gerçekleştireceğini açıklayan Şişli Belediyesi’nin 3 gün boyunca düzenlemeyi planladığı Jehan Babur, Seksendört ve Zakkum konserleri ve DJ performansları iptal edilen organizasyonlardan yalnızca birkaçı. Konser iptallerini sosyal medya hesabından duyuran sanatçı Jehan Babur, “Arkadaşlar şimdi bize haber geldi. Yarınki konseri son anda iptal ettiler. Daha doğrusu tüm belediye konserlerini. Üzgünüz” mesajını paylaştı.

"Türkiye'nin yüzde 85'i evde olacak”

Yasaklar sonrasında İstanbul’da milyonlarca insan, yeni yıla evinde girmeye hazırlanıyor. Online bir alışveriş sitesinin gerçekleştirdiği bir ankete göre de, Türkiye genelinde toplumun yüzde 85'i yılbaşını evinde kutlayacak. 4 bin 777 kişinin katıldığı ankette “Yılbaşını nasıl kutluyorsunuz?” sorusuna yüzde 72’lik kesim 'evde ailemle' derken, onu yüzde 13 ile 'evde arkadaşlarımla', yüzde 10 ile 'dışarıda (eğlence, parti, yemek)', yüzde 3 ile 'yurt dışında' ve yüzde 2 ile 'şehir dışında' yanıtları izledi. DW Türkçe’ye konuşan Habibe Tufan da yılbaşını evde karşılayacak olanlardan biri. “Son yıllarda olan olaylardan sonra yılbaşı için dışarıda plan yapmak çok mantıklı gelmiyor” diyen Tufan, yeni yıla arkadaşları ile evde gireceklerini söylüyor. Çevresindeki pek çok insanın da kendisi gibi yılbaşında dışarı çıkmak yerine evinde kutlama yapacağını anlatan Tufan, İstanbul’daki sokak kutlamalarının yasaklanmasını ise şu sözlerle eleştiriyor: “Yasak olmasa da zaten insanlar bu yılbaşını evde kutlayacaktı. Turizm açısından da öyle. Artık İnsanlar İstanbul’a gelmek istemiyor. Ama insanların kutlama özgürlüğünün ellerinden alınması hoş değil.”

Öte yandan son birkaç yıla kadar yılbaşı kutlamalarının merkezi olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ndeki altyapı çalışmaları ve cami inşaatı da kitlesel kutlamalara fiziken uygun olmayan bir ortam yaratmış durumda. Zira gerek meydanda gerekse İstiklal Caddesi, boylu boyunca kazılmış çukurlar, beton blokları ve bariyerlerle çevrili. Taksim Meydanı’nda büfe işleten Hayri Taş’a göre, her şeye rağmen insanlar yılbaşı akşamı Taksim’e çıkmak ve kutlama yapmak isteyecek. Bununla birlikte sokak kutlamalarının yasaklanmasının hem güvenlik hem de inşaat çalışmaları açısından anlaşılabileceğini ifade eden Taş, “Öbür yandan insanların demokratik hakkı olan eğlenme hakkı var. Böyle muammalı bir durum var bu yıl” diye konuşuyor. Taş, kendisinin ise yılbaşı gecesi ‘ekmek parası’ peşinde koşmaya devam edeceğini söylüyor.

Sosyal medyada ‘yasak' tepkisi

Sokak kutlamalarının yasaklanmasının yanı sıra bazı sokaklara asılan ışıkların dahi zabıtalar tarafından toplanması dikkat çekerken, sosyal medyada yeni yıl kutlamalarının iptal edilmesine karşı pek çok kesimden tepkili paylaşımlar geliyor. Ünlü model Didem Soydan Twitter hesabından “Yılbaşı kutlanmasın diye gösterdiğiniz özeni(!) Kuran kurslarında tecavüze uğrayan evlatlar için gösteremediniz yazıklar olsun özeninize” ifadelerini paylaşırken, yapımcısı olduğu Suriyeli mültecileri anlatan ‘Steps into high calm' belgeseliyle Emmy Ödülü kazanan gazeteci Engin Baş ise Twitter'dan "Taksim ve Beşiktaş'tan sonra Şişli'de de yılbaşı kutlamaları yasaklanmasını anlıyoruz diyelim. (Anlamıyoruz da neyse) caddelerden yılbaşı ışıklandırılmalarını ve süslerini niye söküyorsunuz. Işıklara karşı terör saldırısı beklentisi mi var?" sözleri ile yasaklara tepki gösterdi.

Belediyelere yeni yıl kutlamaları için izin verilmemesi bir yana, bazı özel kutlama programları da yine ‘güvenlik' gerekçesiyle iptal edildi. Bunlarda biri daha önce “Türkiye’nin en büyük yılbaşı sokak konseri” diye duyurulan Ağaoğlu’nun Maslak 1453 projesi içerisinde gerçekleştireceği Hande Yener ve Murat Dalkılıç konserleri oldu.

Bu arada, yılbaşı yasaklarını ve etkinlik iptallerini olumlu karşılayanlar da var. DW Türkçe’ye konuşan işçi emeklisi Hüseyin Baş, sokak kutlamalarının yasaklanmasına ilişkin, “En iyisini yaptılar. Ne gerek var yılbaşı kutlamasına? Dinimizde böyle bir şey yok” diyor. Türkiye’de yalnızca İslam dinine ait bayramların kutlanmasının daha doğru olacağını belirten Baş, şunları söylüyor: “Dini bayramlarımızı kutlamak en güzeli. Biz bunları söyleyince de bize yobaz diyorlar milletimizde. Öyle bir şey yok. Yılbaşı gavurların işi.”

37 bin polis görev yapacak

Yasaklarla birlikte, yılbaşı gecesi on binlerce polis de tüm kentte görev başında olacak. Yılbaşı gecesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını açıklayan İstanbul Valisi Vasip Şahin ise, "Güvenlik birimleri tam kadro çalışacak. Vatandaşlarımızın yılbaşını en güzel şekilde geçirmeleri için tedbirlerimizi aldık " dedi. Vali Şahin’in verdiği bilgilere göre, yılbaşı gecesi İstanbul genelinde 37 bin polis, 4 bin jandarma ve 117 zırhlı araç görev yapacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul’da yılbaşı için alınan güvenlik önlemlerini 21 Aralık’ta yürürlüğe koymuştu. 21 Aralık’tan beri kademeli olarak uygulanan tedbirler kapsamında meydanlar, tarihi ve turistik alanlar, azınlıkların ibadethaneleri, etkinlik mekanları, alışveriş merkezleri, metro ve metrobüs istasyonları, havalimanları ve eğlence mekanlarında polis kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Aram Ekin Duran / İstanbul

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