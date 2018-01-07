İstanbul’daki Demir Kilise törenle açıldı

Bulgar Ortodokslar için tarihi önem taşıyan Sveti Stefan Kilisesi veya halka arasındaki ismiyle Demir Kilise, yedi senelik restorasyonun ardından törenle açıldı.

İstanbul’da gerçekleşen açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.

120 yıllık bir geçmişi olan kilisenin açılışı sırasında konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011’de başlayan ve Türk-Bulgar işbirliği içerisinde 15 milyon Türk lirasından daha fazlaya mal olan restorasyonun sadece Bulgar cemaati için değil, aynı zamanda Türkiye için önemine dikkat çekti.

Bulgaristan’ın 1 Ocak itibarıyla Avrupa Birliği dönem başkanlığı görevini devralmasından bahseden Erdoğan, “Böyle bir dönemde bu açılışın yapılıyor olmasını uluslararası topluma verilmiş çok önemli bir mesaj olarak değerlendiriyorum. İstanbul buradaki özellikle şu fotoğrafla, farklı din ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı şehir olma vasfını bir kez daha tüm dünyaya özellikle göstermiştir” dedi.

Türkiye’de yaşayan ve Müslüman haricindeki diğer dinlere mensup vatandaşların ibadethanelerini restore etmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erdoğan, aralarında Edirne'deki Büyük Sinagog ve İskenderun'daki Süryani Katolik Kilisesi olmak üzere 14 ibadethanenin onarımdan geçirilmesini sağladıklarını ifade etti.

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım da son dönemlerde çıkarılan bir kanun ile cemaat vakıflarının mallarının iade edildiğini belirtti. Yıldırım, "Bu şekilde 167 cemaat vakfına ait tam bin 29 eser, varlık, cemaat vakıflarına aktarılmış ve geçmişten beri gelen bu önemli sorun da ortadan kaldırılmıştır. Bu bağlamda Şişli Kaptanpaşa Mahallesi'nde yaklaşık 60 dönümlük önemli bir taşınmaz Bulgar Vakfı'na teslim edilmiştir” dedi.

Borisov: Bizler elimizden gelen her şeyi yapmalıyız

Açılışta konuşan Bulgaristan Başbakanı Borisov ise Türkiye'nin Avrupa'nın en büyük komşusu olduğunu ifade ederek geçtiğimiz yıllarda kötüleşen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için ellerinden "gelen her şeyi” yapmaları gerektiğini söyledi.

Borisov, "2018 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin normalleştirilmesi, iyileştirilmesi için çaba harcamamız lazım. Birkaç yıl önce Strasbourg'da bulunduğumda zaten iyi ilişkiler olduğunu görmüştük. İş ilişkileri, ticaret ve güvenlik ilişkileri yeni bir iyileşme sürecine girmek durumundadır. Ülkelerin büyük küçük olması önemli değil, hepimizin bir katkısı olabilecektir. Biz, olabildiğince katkı sağlayacağız. İnanıyorum ki bu, en doğru yoldur" dedi.

Tüm parçaları Viyana'da dökülüp, Tuna Nehri ile Karadeniz üzerinden İstanbul’a getirilen ve Haliç'te monte edilerek 1898’de ibadete açılan Sveti Stefan Kilisesi’nin tepesindeki altın yaldızlı ahşap aksamı hariç, tamamı demirden. Arjantin ve Avusturya'daki benzerleri zaman içinde yok olunca İstanbul'daki Sveti Stefan Kilisesi, dünyadaki tek demir kilise olarak kalmıştı.

DW/DHA, DÇÜ/CÖ

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