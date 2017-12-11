İstanbul'da yılbaşı için güvenlik önlemleri artırıldı

2017’nin ilk dakikalarında “Reina” adlı gece kulübüne düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından İstanbul, yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri altında girmeye hazırlanıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, 37 bin polisin, 4 bine yakın da jandarma ve sahil güvenlik ekibinin yılbaşı gecesi görev yapacağını açıkladı.

Taksim’de kutlama yasak

Şehirde kamuya açık alanlarda büyük kutlamalar yapılmayacak. Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli gibi halkın eğlence için tercih ettiği semtlerde güvenlik gerekçesiyle kamu alanlarındaki yılbaşı kutlamaları yasaklandı. Taksim’de de yılbaşı kutlaması olmayacak.

Beyoğlu Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, geçen hafta yaptığı açıklamada “Toplanmalara izin verilmeyecek. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı’na girişlerde Karaköy, Cihangir ve Talimhane ile Tarlabaşı’ndan girişlerde önlemler alınacak” demişti.

Eğlence mekânları da ikaz edildi

Eğlence kulüplerinin de güvenlik konusunda ikaz edildiği bildirildi. İstanbul Valisi Şahin, eğlence mekânlarının kendi güvenlik teşkilatı mensuplarının bu konuda uyarıldığını kaydetti.

Şahin, ayrıca “bu mekanlarda bununla yetinmeyip, bizim kolluk kuvvetlerimiz de kendi tedbirlerini alacak ve her mekanda insanların güvenli bir şekilde yılbaşını kutlamaları için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir” dedi.

DW/AFP/AÜ/HS

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