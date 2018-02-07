 İstanbul′da Suriye için üçlü zirve hazırlığı | DÜNYA | DW | 08.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

İstanbul'da Suriye için üçlü zirve hazırlığı

Erdoğan ve Putin'in Suriye ile ilgili son gelişmeleri telefonda ele aldığı bildirildi. Görüşmede Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin İstanbul'da buluşması gündeme geldi.

Türkei Treffen Wladimir Putin & Tayyip Erdogan in Ankara (Reuters/Kayhan Ozer/Presidential Palace)

Türkiye'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Ankara'dan yapılan açıklamada, görüşmede İdlib'de şiddetin azaltılması için yeni gözlem noktaları oluşturma çalışmalarının hızlandırılmasının da ele alındığı belirtildi. Doğu Guta'daki insani duruma da değinen iki liderin Suriye meselesinde işbirliği içinde hareket etme kararlılığında oldukları ifade edildi.

Ankara kaynakları, görüşmede ayrıca Türkiye, İran, ve Rusya liderlerinin Soçi'de gerçekleştirdikleri zirvenin ikincisinin İstanbul'da düzenlenmesinin de kararlaştırıldığını aktardı.  

Kremlin'in açıklaması

Kremlin'den görüşme ile ilgili yapılan açıklamada da Putin ve Erdoğan'ın Suriye sorununda siyasi bir çözüme bağlılıklarını ifade ettikleri vurgulandı. Açıklamada, Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili olarak "Türkiye, İran ve Rusya arasındaki ortak çalışmaların önemi vurgulandı ve farklı düzeylerde yeni temasların istişare edildiği" kaydedildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus, Türk ve İranlı liderler arasında zirve düzenlenmesinin görüşüldüğünü, ancak bu konuda herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Türkiye, İran ve Rusya geçen Kasım ayında Soçi'de bir araya gelmiş ve Suriye krizinde birlikte hareket etme kararı almıştı. İran, Rusya ve Türkiye aynı zamanda Astana sürecinin de garantör ülkeleri. Astana'da başlatılan süreç çerçevesinde taraflar Suriye'de ateşkes sağlanması için görüşmelerde bulunuyor.

DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Suriye ve Rusya hava saldırılarını yoğunlaştırdı

Astana'da çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib ve doğu Guta'da Suriye ve Rus jetlerinin hava saldırılarında en az 70 sivilin öldüğü bildirildi. BM, çatışmasızlık bölgelerinin saçmalığa dönüştüğü uyarısı yaptı. (07.02.2018)  

Putin ile görüşen Ruhani’den Suriye uyarısı

Türkiye’nin Afrin operasyonu sürerken İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "Suriye’nin kuzeyindeki gerginlik kimsenin yararına değil" açıklaması geldi. (06.02.2018)  

Türkiye ve Rusya'nın Afrin'deki hedefi ne?

Heinrich Böll Vakfı İstanbul Direktörü Kristian Brakel, Zeytin Dalı Harekâtı'nın gidişatı ve Rusya'nın rolü hakkında DW'nin sorularını yanıtladı. (02.02.2018)  

Benzer içerik

Jean Yves Le Drian Verteidigungsminister Frankreich

Fransa: Türkiye ile İran uluslararası hukuku ihlal ediyor 07.02.2018

Fransa Dışişleri Bakanı, Türkiye ve İran'ı Suriye'de uluslararası hukuk ihlaliyle suçladı. Fransız Bakan, Kürt savaşçıların yakaladığı Fransız IŞİD'cilerin "yerel makamlarca" yargılanacağını açıkladı.

Russland Recep Tayyip Erdogan und Wladimir Putin in Sotschi

Soçi kongresi Erdoğan ve Putin'i memnun etti 31.01.2018

Erdoğan ve Putin, Soçi’deki Suriye kongresi ve Afrin operasyonu hakkında görüş alışverişinde bulundu. İki lider Soçi‘de yaşanan bazı sorunlara rağmen, elde edilen neticenin önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekti.

Hassan Rohani

Putin ile görüşen Ruhani’den Suriye uyarısı 06.02.2018

Türkiye’nin Afrin operasyonu sürerken İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den "Suriye’nin kuzeyindeki gerginlik kimsenin yararına değil" açıklaması geldi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Syrien Provinz Rakka US-Soldaten Spezialkräfte YPG-Allianz (Getty Images/AFP/D. Souleiman)

Esad'a bağlı milisler SDG'ye saldırdı, ABD püskürttü

Suriye'de rejim yanlısı grupların SDG karargâhına yaptığı saldırı ABD öncülüğündeki IŞİD'le mücadele koalisyonu tarafından püskürtüldü. Çatışmalarda en az 100 milisin öldürüldüğü bildirildi. 

FOTO-GALERİ

Deutschland Entwürfe für Rosenmontag in Köln (picture-alliance/Festkomitee Kölner Karneval)

Karnaval zamanı geldi

Ren Bölgesi'nin bütün kentlerinde 8 Şubat'ta başlayacak karnaval 12 Şubat'ta doruk noktasına ulaşacak.  