 İstanbul′da kadınlardan gece yürüyüşü | TÜRKİYE | DW | 08.03.2018
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TÜRKİYE

İstanbul'da kadınlardan gece yürüyüşü

İstanbul'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'ne binlerce kadın katıldı. Yürüyüşte "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" ve "Kadınlar artık susmayacaklar" sloganları atıldı.

Türkei Istanbul Demonstration am Weltfrauentag (DW/B. Karakas)

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Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli yaş ve toplumsal kesimlerden binlerce kadın, İstanbul'un Taksim semtindeki İstiklal Caddesi'nde cinsiyet eşitsizliğine karşı bir araya geldi. Aralarında çeşitli kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının olduğu yaklaşık 7 bin kadın, Fransız Konsolosluğu önünde toplanmalarının ardından geniş çaplı bir yürüyüş düzenledi.

Perşembe akşamı düzenlenen "16'ncı Feminist Gece Yürüyüşü" adlı gösteriye CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve HDP milletvekili Filiz Kerestecioğlu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli siyasetçi, sanatçı ve LGBT bireyler de katıldı. "Yaşasın kadın dayanışması", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Kadınlar artık susmayacaklar" ve "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" gibi sloganların atıldığı eylemde, "Devlet elini bedenimden çek" ve "Beyaz atlı prens istemiyorum" yazılı pankartlar da taşındı.

Türkei Istanbul Demonstration am Weltfrauentag

Üç dilde basın açıklaması

Hükümeti eleştiren slogan ve pankartların da yer aldığı belirtilen eylemin sonunda Türkçe, Kürtçe ve Arapça basın açıklaması okundu. Açıklamada, "Kadın mücadelesi tarihi, yüz yılı aştı. Baskı varsa direniş baki. Adları tarihe sığmasa da kadınlar hep direndiler. Hayatlarına sahip çıktılar. Binlerce kadın burada, milyonlarca kadın dünyanın her yerinde duruyoruz. Kadınları karar alma mekanizmalarından dışlayan, bizlere istemediğimiz bir hayatı dayatan erkek egemen bir düzen var. Burada bu düzene seslenmek için değil, bu düzene karşı bir yol önerdiğimiz için toplandık" ifadeleri yer aldı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı eylemde polis müdahalesi yaşanmadı. Öte yandan Kadınlar Günü vesilesiyle İzmir'de de yüzlerce kişi sokağa çıktı. Protesto yürüyüşünü polisin engellediği ancak bir göstericilerle polis arasında bir çatışma yaşanmadığı belirtildi.

İspanya'da grev ve yürüyüş

İstanbul’un yanı sıra diğer Avrupa kentlerinde de kadınlar protesto eylemleri düzenledi. Avrupa'daki kadın eylemlerinin en kapsamlısı İspanya'da yapıldı. İspanya'da gündüz sendikaların çağrısı ile greve giden kadınlar, akşam saatlerinde de iş ve toplumsal yaşamda cinsiyet eşitsizliğini protesto eden bir yürüyüş düzenledi.

İspanya'daki kadın eyleminden

İspanya'daki kadın eyleminden

Ülke genelinde düzenlenen yürüyüşe 5 milyondan fazla İspanyol’un katıldığı bildirildi. İspanyol kadınların tencere ve tavalarla ses çıkararak düzenlediği eyleme ünlü sinema oyuncusu Penelope Cruz da katıldı. İspanya’da kadınların iş bırakma eylemine Kraliçe Letizia da destek verdi. Kraliçe'nin bugünkü randevularını iptal ettiği bildirildi.

DHA/dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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