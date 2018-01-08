 İstanbul Boğazı’nda gemi kazası | TÜRKİYE | DW | 07.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

İstanbul Boğazı’nda gemi kazası

İstanbul boğazında dümeni kilitlenen 225 metre uzunluğundaki bir gemi kıyıya sürüklenerek bir yalıya çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Türkei Schiffsunfall bei Bosporus Brücke in Istanbul (picture-alliance/AA/M. M. G. Gur)

Mısır'dan sefere çıkan Malta bayraklı ''Vitaspirit'' adlı gemi İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında dümeni kilitlenince kıyıa doğru sürüklenerek Beylerbeyi'nde ''Hekimbaşı Yalısı'' adlı yalıya çarptı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul Boğazı kaza sonrası çift yönlü olarak deniz trafiğine kapatıldı.

Türkei Schiffsunfall bei Bosporus Brücke in Istanbul (picture-alliance/AA/M. M. G. Gur)

225 metre uzunluğundaki ve 32 metre genişliğindeki geminin Kıyı Enniyet Müdürlüğü tarafından römorklerle Ahırkapı'ya çekildiği bildirildi.

DHA,DW/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Screenshot Twitter CGTNOfficial Schiffskollision

Çin'de deniz kazası: Petrol tankeri 2 gündür yanıyor 08.01.2018

Şangay açıklarında yük gemisiyle çarpışan petrol tankerinin infilak etmesinden korkuluyor. Tankerin 32 kişilik mürettebatından haber alınamıyor.

Philippinen Fährunglück Fähre

Filipinler'de yolcu feribotu alabora oldu 21.12.2017

Filipinler'de fırtınaya yakalanan feribot alabora oldu. Kazada feribottaki 251 kişiden en az 4'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Italien Prozess Francesco Schettino 2012, Kapitän der Costa Concordia

Costa Concordia kaptanının cezası onandı 13.05.2017

İtalya’da Yargıtay, 2012 yılında Giglio Adası açıklarında kayalıklara çarparak alabora olan Costa Concordia gemisinin kaptanı Francesco Schettino'ya daha önce verilen 16 yıl hapis cezasını onadı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Eskisehir Osmangazi Universität Gebäude (Eskisehir Osmangazi University)

Osmangazi Üniversitesi’ndeki saldırıda 4 kişi öldü

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde bugün meydana gelen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti. Eskişehir valisinin yaptığı açıklamaya göre saldırgan, üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışan Volkan B.  

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Hristiyan dünyasının en önemli dini yortusu: Paskalya... 