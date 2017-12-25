İsrailli bakan Trump'ın adını durağa vermek istiyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Tel Aviv - Kudüs hızlı tren hattı projesinin genişletilmesi yönünde bir öneride bulundu.

Bakan Yisrael Katz'ın planı, Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı yakınlarına bir durak inşa edilmesini öngörüyor. Katz, her yıl ziyaretçi akınına uğlayan Ağlama Duvarı'na ulaşımı kolaylaştıracak bu durağa "Donald John Trump" durağı adının verilmesini önerdi.

İsrail gazetesi Haaretz'in haberine göre, Katz bu yolla ''Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tarihi ve cesur kararından dolayı Trump'ı onere etmek istediğini'' ifade etti.

Uaştırma Bakanı, daha önce de Tel Aviv'deki dev bir tünel açma makinesine, ''BM'de İsrail için yaptıklarından dolayı'' ABD'nin BM temsilcisi Nikki Haley'in ismini vermişti.

Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Avner Ovadia, projenin 700 milyon doları aşacağını tahmin ettiklerini ve kabul edildiği taktirde tamamlanmasının dört yıldan fazla süreceğini söyledi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki hakimiyetini tanımayan uluslararası toplumun projeye karşı çıkabileceği belirtiliyor.

Tel Aviv – Kudüs hızlı tren hattının 2018 yılının Mart ayında faalieyete geçmesi planlanıyor.

dpa,KNA,AP/SÖ,ÖA

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