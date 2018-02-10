İsrail′in Suriye′ye hava saldırısı kaygı yarattı | DÜNYA | DW | 10.02.2018

İsrail'in İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) hava sahasına girdiği iddiasıyla, Suriye'deki askeri hedefleri vurması tepkiyle karşılandı.

İsrail'in İHA’nın İsrail hava sahasına girdiği yönündeki açıklaması Suriye rejimini destekleyen askerî ittifak ve İran tarafından "yalan” olarak nitelendirildi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veren askeri ittifak tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in uyguladığı bu "terörizmin” "sert ve ciddi” bir yanıtla karşılaşacağı belirtildi. Açıklamada, İsrail'in İHA’nın hava sahasına girdiği iddialarının bir "yalan” olduğu savunuldu. Açıklamada, İsrail'in Suriye’nin orta bölgelerinde yer alan İHA üssünü vurduğu belirtilerek, İHA’ların sabah saatlerinde T4 Hava Üssü'nden havalanarak, IŞİD’e karşı yürütülen operasyonlarda rutin uçuşlarını gerçekleştirdiği kaydedildi.

İran da, İsrail'in “yalanlarını” kınayarak, Suriye'nin "kendini savunma hakkının meşru” olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, “İran Suriye'nin meşru savunma hakkı olduğuna inanıyor. İsrailli yetkililer kendi suçlarını örtbas edebilmek için diğer ülkelere karşı yalanlara başvuruyor” şeklinde konuştu.

Kasımi, İran’da bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada da, “İran’a ait bir İHA’nın İsrail hava sahasında uçarken düşürüldüğü ve İran’ın İsrail savaş uçağına karşı saldırıya karıştığı yönündeki haberler son derece gülünç... İran, Suriye'ye sadece askerî danışmanlık sağlıyor” dedi.

İsrail ordu sözcüsü ise yaptığı açıklamada, bölgedeki gerilimi tırmandırmak istemediklerini söyledi. Ordu sözcüsü, “Bize saldıranlara ağır bir bedel ödetmeye hazırız ve buna yetecek gücümüz var, ancak gerilimi tırmandırmaya çalışmıyoruz” şeklinde konuştu.

Moskova'dan "kaygılıyız” mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise gelişmelerden kaygı duyulduğu vurgulandı. Açıklamada, tüm taraflara "itidalli olmaları ve durumu daha da zora sokacak her türlü eylemden kaçınmaları” çağrısı yapıldı. Açıklamada, Suriye'nin ve bölgedeki diğer ülkelerin "egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması” gerektiği vurgulandı.

F-16 tipi savaş uçağı düşürüldü

İsrail bu sabah F-16 tipi bir savaş uçağının Suriye sınırında düştüğünü duyurdu. Ordu sözcüsünün Cumartesi sabahı başkent Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, uçağın ilk belirlemelere göre Suriye'ye ait uçaksavarlar tarafından vurularak düştüğü belirtildi. Açıklamada, uçaktan fırlatma koltuğu ile atlayarak İsrail topraklarına inen iki pilottan birinin ağır yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail ordusunun açıklamasında, askerî helikopterlerin İsrail hava sahasına giren İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) hedef almasının ardından savaş jetlerinin Suriye'de İHA'nın havalandığı "İran'a ait kontrol sistemlerini” bombaladığı ifade edildi. Açıklamada, jetin Suriye'ye ait uçaksavarların yoğun ateşine maruz kaldığı belirtildi.

İsrail toplam 12 hedefi vurdu

İsrail ordusunun açıklamasında, bombardımanda Suriye rejimi ile İran'a ait askeri noktaların hedef alındığı kaydedildi. Jetlerin aralarında "üç hava savunma sistemi ile İran'a ait dört askeri noktanın” da bulunduğu toplam 12 hedefi vurduğu bildirildi.

Suriye devlet medyası ise İsrail'in başkent Şam yakınlarında hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Suriye medyasının, birden fazla İsrail jetinin düşürüldüğüne ilişkin iddialar ise İsrail ordusu tarafından yalanlandı. Ordu sözcüsü, sadece bir jetin vurulduğunu, diğer uçakların görev yerlerine geri döndüğünü açıkladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de İsrail'in Şam'ın güneybatısı ile Humus vilayetine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu bölgelerde, İran ve Rus askerlerinin konuşlandığı belirtiliyor.

Suriye savaşının başladığı 2011 yılından beri ilk kez İsrail, Suriye'deki İran hedeflerini bombaladığını açıkladı. İsrail, Suriye'de İran'ın etkisinin artmasından kaygı duyuyor. İran, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı destekleyen ülkeler arasında yer alıyor.

AFP, Reuters, DW/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe