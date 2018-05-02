 İsrail’in çekilmesi Almanya’nın BMGK’deki şansını artırdı | ALMANYA | DW | 05.05.2018
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ALMANYA

İsrail’in çekilmesi Almanya’nın BMGK’deki şansını artırdı

İsrail’in, BM Güvenlik Konseyi’nin geçici üyeliği için adaylıktan çekilmesi Almanya’nın üyelik şansını artırdı. Almanya’nın üyelik için, BM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamada üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor.

USA UN-Sicherheitsrat - Syrienkonflikt (picture alliance/Xinhua/L. Muzi)

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) geçici üyeliği için Almanya ile birlikte yarışan İsrail'in adaylığını çektiği açıklandı. 2019-2020 yıllarındaki geçici üyelik için Almanya’nın rakibi konumunda bulunan İsrail’in adaylıktan çekilmesi, Almanya’nın üyelik şansını artırdı. İsrail’in çekilmesiyle, Batı ülkelerinden aday olarak sadece Almanya ve Belçika kaldı. Seçilebilmek için, her iki ülkenin de 8 Haziran'da BM Genel Kurulu’nda yapılacak oylamada, üçte iki çoğunluğu sağlaması gerekiyor. Oylamada, hem Almanya'nın hem de Belçika’nın iki geçici üye olarak seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Almanya, BM üyesi olmasından bu yana altı kere BMGK'nin geçici üyesi oldu. Almanya, son olarak 2011-2012 yıllarında BMGK’de temsil edilmişti. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya’nın BMGK’ye geçici üyeliği için Mart ayının sonunda BM'nin New York'taki merkezinde temaslarda bulunmuştu.

İsrail’in açıklaması

İsrail’in BM Daimi Temsilciliği tarafından Cuma günü yapılan açıklamada, BMGK için adaylığın "ertelendiği" belirtildi. Açıklamada, adaylıktan çekilme kararının "müttefiklerle yapılan" istişareler sonucunda alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İsrail'in BM'nin karar sürecinde yer almaya devam etmek istediğine de vurgu yapıldı.

İsrail tarafından yapılan açıklamada adaylıktan neden geri çekilme kararı alındığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Arap ülkeleri İsrail'in BMGK'deki geçici üyeliğine karşı çıkıyordu. Bu nedenle de seçilme şansının düşük olduğu tahmin ediliyordu.

BMGK’ye beş yeni geçici üye

BMGK’nin toplam beş yeni geçici üyesi gelecek ay belirlenecek. Almanya ve Belçika’nın yanı sıra Dominik Cumhuriyeti ve Güney Afrika’nın üyeliğe seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Asya-Pasifik ülkeleri grubunda ise Endonezya ile Maldivler üyelik için yarışıyor.

BMGK’nin ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere’den oluşan beş daimi üyesinin yanı sıra iki yıllığına seçilen toplam 10 geçici üyesi bulunuyor.

DW,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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