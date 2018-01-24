 İsrail′den Suriye′ye füze saldırısı | DÜNYA | DW | 07.02.2018
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DÜNYA

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı

İsrail Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenledi. İsrail askeri sözcüsü konuyla ilgili açıklama yapmak istemediklerini bildirdi.

Israel Testabschuss Arrow 3 Rakete (Reuters/A. Cohen)

Suriye, İsrail'in başkent Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Resmi haber ajansı SANA'nın Suriye ordusu kaynaklarına dayandırdığı haberde, çarşamba sabahı düzenlenen saldırının, Şam kırsalındaki Camraya bölgesinde bir araştırma merkezini hedef aldığı belirtildi.

SANA'ya konuşan ordu kaynakları Şam'ın kuzeyindeki merkezin daha önce de İsrail saldırılarına hedef olduğunu, çarşamba sabahı meydana gelen saldırıda hava savunma sisteminin devreye girerek füzelerden birkaçını havada imha ettiğini kaydetti.

İsrail ordu sözcüsü Tel Aviv'de konuyla ilgili yöneltilen sorulara, söz konusu haberlerle ilgili açıklama yapmak istemedikleri yanıtını verdi. 

İsrail hava kuvvetleri Suriye içindeki hedeflere yapılan saldırılarda genellikle Lübnan hava sahasını kullanıyor. İsrail jetleri Kasım ayında da Humus vilayetindeki hedefleri bombalamıştı. İsrail Suriye'deki saldırılarını, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın müttefiklerinden Lübnan Hizbullah'ına bağlı silahlı gruplar üzerinde yoğunlaştırıyor.

DW, Reuters, dpa/AG, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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