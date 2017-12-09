İsrail'den Hamas'a tünel operasyonu

İsrail ordusu radikal İslamcı Hamas'a ait bir yeraltı tünelinin daha tahrip edildiğini açıkladı. Hamas'ın kullandığı söz konusu tünelin Gazze Şeridi'ni Kerem Shalom sınır kapısının altından Mısır'a bağladığı bildirildi.

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, "yerin 180 metre altında bulunan 1,5 kilometre uzunluğundaki terör tüneli İsrail topraklarının derinlerine kadar giriyordu" şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun verdiği bilgilere göre bu, ordunun son iki ay içerisinde tahrip ettiği aynı tipteki üçüncü tünel oldu. Sözcü operasyon sırasında yaralanan veya ölen olup olmadığıyla ilgili ellerinde herhangi bir bilgi ise olmadığını kaydetti.

Tünelin gaz ve akaryakıt borularının altından geçtiğini ve Gazze Şeridi'nin yönetimini elinde bulunduran Hamas tarafından inşa edildiğini belirten sözcü "Bu, İsrail'in bağımsızlığını ağır bir şekilde yaralayan bir durumdur" şeklinde konuştu.

Conricus, tünelin Kerem Shalom sınır kapısının ve İsrail ordusuna bağlı bir karakolun güvenliğini de tehdit ettiğini kaydetti. Sözcü tünelin ayrıca Hamas militanlarının Mısır'a geçişi için de kullanılması ihtimali bulunduğunu, bu nedenle tahrip edildiğini açıkladı. Tünelin Gazze Şeridi'ndeki bir bölümünün ise hava kuvvetleri tarafından tahrip edildiği belirtildi.

İsrail, operasyon öncesinde Kerem Shalom sınır kapısını kapattı. Kerem Shalom on yıldan uzun süredir abluka altında bulunan ve yaklaşık iki milyon kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne gönderilen insani yardımların merkezi giriş kapısı konumunda bulunuyor.

İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus, 2014'teki Gazze Savaşı'ndan bu yana sınır kapısından yaklaşık 50 milyon ton yardım malzemesinin geçtiğini söyledi.

dpa/BW/HT

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