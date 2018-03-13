 İsrail′den Gazze′ye 100 keskin nişancı | DÜNYA | DW | 29.03.2018
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DÜNYA

İsrail'den Gazze'ye 100 keskin nişancı

Gazze'deki Toprak Günü gösterileri sırasında çatışma çıkmasından endişe ediliyor. İsrail, sınırın göstericiler tarafından ihlal edilmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. 100 keskin nişancı yerleştirildi.

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(Fotoğraf: Arşiv)

İsrail hükümeti Filistinlilerin protesto gösterilerine hazırlık amacıyla Gazze sınırına 100 keskin nişancı gönderdi. Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği demeçte, özel birliklerden seçilen keskin nişancılara 'hayati tehlike durumunda vur' emri verildiğini söyledi.

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Gazze'yi yöneten Hamas ve diğer Filistin örgütlerinin organize ettiği sınırdaki altı haftalık protesto gösterileri Cuma günü başlayacak. Gösteriler, Filistinli mültecilerin İsrail topraklarına dâhil edilen yerlerine geri dönme hakkını vurgulamak amacıyla düzenleniyor.

Gazze halkına sınırda kurulan çadır kentlerde toplanma çağrısında bulunuldu. Birleşmiş Milletler Ortadoğu Özel Koordinatörü Mikolay Mladenov taraflara itidal çağrısında bulundu ve öncelikle çocukların tehlikeye atılmamasını istedi.

Toprak Günü

İsrail ordusu Gazze sınır kuşağını Filistinliler için yasak bölge ilan etti. Genelkurmay Başkanı Eizenkot sınıra hücuma geçilip Gazze sınırının ihlal edilmesine müsamaha edilmeyeceğini söyledi. Daha önceki protesto eylemlerinde İsrail askerleri, taş ve yanıcı maddeyle atan Filistinlilere göz yaşartıcı bomba ile lastik ve gerçek mermi kullanarak karşılık vermişti.

Protesto eylemlerine 1976 yılında topraklarına İsrail tarafından el konulmasına karşı çıkan 6 Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü Gazze Toprak Günü'nde başlatılacak.

Yahudilerin Cuma günü başlayacak hamursuz bayramı nedeniyle de geniş güvenlik önlemleri alındı. Filistinlilerin protesto eylemleri büyük Felaket Günü'ne isabet eden 15 Mayıs'ta sona erecek. Büyük Felaket Günü, İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından sonra yüz binlerce Filistinlinin topraklarından sürülüşünü sembolize ediyor.

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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