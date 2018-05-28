İsrail'den Gazze'deki hedeflere operasyon

İsrail, Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına açılan roket ve havan saldırısına karşılık vererek Hamas'a ait "askeri hedefleri" vurduğunu açıkladı. Gazze ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, 2014'te taraflar arasındaki savaştan bu yana en şiddetli çatışmalar oldu.

İsrail ordusu tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada Gazze'de aralarında İnsansız Hava Aracı (İHA) barakası, roket yapım atölyesi, askeri üsler ve yapımı devam eden sınır tünelinin bulunduğu 25 askeri hedefin hava saldırısı ile vurulduğu belirtildi. İsrail, Salı günü yaptığı açıklamada da Gazze'de 25 hedefin vurulduğunu aktarmıştı.

İsrail'in hava saldırısı, Gazze'de bulunan Hamas ile Filistin İslami Cihat Örgütü tarafından İsrail'e karşı açılan roket ve havan ateşinin ardından geldi. İsrail, Salı günü Gazze'den İsrail topraklarına doğru 70 adet roket ile havan topunun ateşlendiğini belirtti. Bunlardan bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtilirken, bir tanesinin açılmasına kısa bir süre kala bir kreşin yakınlarına düştüğü aktarıldı. Gazze'den İsrail'e açılan ateşte üç İsrail askeri yaralanırken, Gazze'de yaralı olup olmadığı ile ilgili bir paylaşılmadı.

Hamas: Ateşkes sağlandı

Çarşamba günü açıklama yapan Hamas, İsrail ile ateşkes sağlandığını belirtti. Hamas, İsrail'in de saldırıları durdurması halinde kendisinin saldırmayacağını ifade etti. Ancak konuyla ilgili İsrail Radyosu'nun sorularını cevaplayan İsrail'in istihbarat şefi Israel Katz, ateşkes ile ilgili kesin bir cevap vermedi. Katz, "Her şey Hamas'a bağlı. Eğer saldırmaya devam ederse, o zaman kaderlerinin ne olacağını bilemiyorum" dedi.

Salı günü ortak bir açıklama yapan Hamas ile Filistin İslami Cihat Örgütü, gün boyunca İsrail'e yönelik saldırının sebebinin 30 Mart'tan bu yana öldürülen Filistinler için olduğunu belirtti. "Toprak Günü" olarak kutlanan 30 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi sınırı boyunca devam eden protestolarda çoğu silahsız olmak üzere 110'dan fazla Filistinli İsrail ordusu tarafından öldürüldü. İsrail bu şiddet olaylarından 2007'den bu yana Gazze'yi yöneten Hamas'ı sorumlu tutuyor.

Saldırıları BM'de görüşülecek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebiyle Gazze'den açılan saldırıları görüşmek üzere Çarşamba günü toplanacak. ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley Salı günü yaptığı açıklamada "Filistinli militanlar tarafından açılan ateş aralarında bir kreşin de olduğu sivil yapıları vurdu" dedi.

BM Güvenlik Konseyi'nin "masum İsraillileri hedef alan şiddet gösterisine tepki" vermesi gerektiğini ifade eden Haley, Filistin yönetiminin "Gazze'de olmasına izin verdikleri nedeniyle sorumlu tutulması" gerektiğini ifade etti.

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AFP,AP,rtr/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe