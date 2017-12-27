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DÜNYA

İsrail'den Şam yakınlarına saldırı

Suriye televizyonu İsrail'in Şam yakınlarına hava ve füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Saldırıda Şam yakınlarındaki askeri üssün silah deposunun hedef alındığı öne sürüldü.

Israel F-16 Jet (Picture-alliance/dpa/epa/A. Sultan)

Resmi Suriye televizyonu İsrail ordusunun salı sabahı Suriye topraklarına savaş uçakları ve karadan atılan güdümlü füzelerle üç kez saldırdığını duyurdu. Saldırıların Şam kırsalındaki El Kuteyfe'ye yapıldığı bildirildi. Suriye İnsan Hakalrı Gözlemevi, İsrail saldırılarında Esad rejiminin Şam yakınlarındaki askeri üssünde bulunan silah deposunun hedef alındığını öne sürdü.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada gece saatlerinde Lübnan üzerinden Suriye hava sahasına giren İsrail jetlerinin Şam yakınlarındaki hedefleri bombaladığı ve saldırı sırasında jetlerden birine Suriye hava savunma sistemleri tarafından isabet kaydedildiği belirtildi. Engellenemeyen diğer füzelerinse maddi hasara yol açtığı belirtildi.

İsrail Şam rejimine daha önce de füze saldırıları düzenlemişti

İsrail'in, işgal ettiği Golan Tepelerinden fırlatılan füzelerin de havada tahrip edildiğine, İsrail'den fırlatılan dört füzeden üçünün ise maddi hasara yol açtığına da açıklamada yer verildi. Suriye ordusunun açıklamasında, İsrail'in ülkedeki militan grupları desteklemek amacıyla Suriye topraklarını bombaladığı belirtildi.

İsrail askeri sözcüsü Suriye'den yapılan açıklamalarla ilgili değerlendirmede bulunmadı. İsrail hava kuvvetleri komutanlığının Ağustos ayında Suriye'deki hedeflere 100 dolayında saldırı düzenlediklerini açıklamış olmasına rağmen, İsrail genellikle askeri operasyonlar konusunda bilgi vermiyor.

İsrail İran'ın Suriye topraklarında üs kurmasını ve iç savaşta Şam rejimini destekleyen Lübnan'daki Hizbullah'a silah sevk etmesini önlemekte kararlı olduklarını duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, GY

 

 

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