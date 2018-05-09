 İsrail Suriye′deki İran hedeflerini vurdu | DÜNYA | DW | 10.05.2018
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DÜNYA

İsrail Suriye'deki İran hedeflerini vurdu

İsrail ordusu, Golan Tepeleri'ne yapılan roket saldırıları üzerine Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Şam çevresinde atılan roketler canlı yayınla izlendi

Şam çevresinde atılan roketler canlı yayınla izlendi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Suriye'deki İran güçlerince kullanılan "onlarca" hedefin vurulduğu duyuruldu. İsrail, gece boyunca vurulan hedefler arasında silah depoları, lojistik ve istihbarat merkezleri olduğunu belirtti. Operasyona katılan İsrail savaş uçaklarının üslerine döndüğü açıklandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye hava sahasına giren onlarca füzenin savunma sistemlerince düşürüldüğünü ancak bazı füzelerin hedeflerine ulaştığını bildirdi. Suriye medyası, vurulan hedefler arasında askeri üslerin yanı sıra silah depoları ve askeri radar merkezlerinin bulunduğunu doğruladı. Başkent Şam üzerindeki füzelerin görüntüleri canlı yayınla izleyicilere aktarıldı.

Israelische Panzer auf den Golanhöhen

Operasyon, İsrail'in Suriye krizinin başladığı 2011 yılından beri İran hedeflerine yönelik düzenlediği en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Suriye'deki krize askeri anlamda müdahil olmayı büyük oranda tercih etmeyen İsrail, buna karşın bölgeye son yedi yılda 100'ü aşkın hava saldırı gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Bunların birçoğu, İran'ın Hizbullah'a yönelik silah sevkiyatını hedef almıştı.

Golan Tepeleri'ne atılan roketler

Suriye'deki İran hedeflerine yönelik hava operasyonu, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'ne yapılan roket saldırılarının ardından geldi.

Golan Tepeleri'ndeki İsrail güçlerine gece yarısı yaklaşık 20 roket atıldığını belirten İsrail, olaydan Suriye'deki İran güçlerini sorumlu tuttu. Roketlerden dördünün füze savunma sistemlerince engellendiğini duyuran İsrail ordusu sözcüsü Yarbay Jonathan Conricus, geri kalanların ise Golan'a düşmediğini söyledi.

Roket saldırısının İran Devrim Mufahızları'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani tarafından "yönetildiğini ancak amacına ulaşamadığını" belirten Conricus, "İsrail ordusu, İran'ın bu saldırısını çok ciddiye alıyor" demişti.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise İran hedeflerine yönelik operasyonla ilgili açıklamasında, İran'la Suriye cephesinde yaşanan bu "son faslın" sona erdiğini umduğunu söyledi. Tel Aviv yakınlarındaki bir güvenlik konferasında konuşan Lieberman, "Bu faslı bitirdiğimizi ve herkesin mesajı aldığını ümit ediyorum" dedi. İsrail Savunma Bakanı, "İran'ın Suriye'deki altyapısını neredeyse tamamen" vurduklarını sözlerine ekledi.

DW,rtr,AP,AFP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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