İsrail: Kudüs için en az on ülkeyle temastayız

Guatemala'nın büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasının ardından İsrail, başka ülkelerden de benzer adımlar gelmesini bekliyor.

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Tzipi Hotovely, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından büyükelçiliklerin Kudüs'e taşınması konusunda "en az on ülkeyle temasta olduklarını" açıkladı. Bu ülkelerden bazılarının Avrupa ülkeleri olduğunu belirten Hotovely, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımının "bir dalga yaratacağını" öne sürerek, "Şimdiye kadar gördüğümüz daha sadece başlangıç" dedi.

Hotovely söz konusu ülkelerin ismiyle ilgili sorulara yanıt vermese de İsrail devlet radyosu, diplomatik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Honduras, Filipinler, Romanya ve Güney Sudan'ın elçiliklerini Kudüs'e taşımayı düşünen ülkeler arasında olduğunu bildirdi.

ABD tehdit etmişti

ABD Başkanı Donald Trump'ı, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Amerikan Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını geri almaya çağıran karar tasarısı BM Güvenlik Konseyi'nde ABD vetosuna takılmış, bunun üzerine Türkiye ve Yemen benzer bir tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşımıştı. Genel Kurul'da yapılan oylamada 193 üye ülkeden 128'i tasarıyı onaylarken dokuz ülke ret oyu kullanmış, 35 ülke çekimser kalmıştı. Oylama öncesinde ABD Başkanı Trump, oylamada tasarıyı destekleyecek ülkelere mali yardımı kısma tehdidinde bulunmuştu.

İsrail 1967 yılındaki Altı Gün Savaşı'nda ele geçirdiği Kudüs'ün doğu bölgelerini sonradan ilhak etmiş, ancak bu adım uluslararası topluluk tarafından tanınmamıştı. İsrail tüm Kudüs'ü başkenti olarak görürken, Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekte kuracakları devletin başkenti sayıyor. BM Güvenlik Konseyi, 1980 yılında aldığı kararla İsrail'in Kudüs'ün "karakter ve statüsünü değiştirmeye yönelik girişimlerini" kınayarak, bunun bölgede barış önünde bir engel teşkil ettiğini bildirmişti.

AFP/BK,ÖA

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