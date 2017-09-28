İsrail El Kibar tesisini vurduğunu resmen kabul etti | DÜNYA | DW | 21.03.2018

İsrail ordusu, 2007 yılında Suriye'ye ait El Kibar tesislerinin İsrail Hava Kuvvetleri tarafından vurulduğunu doğruladı. İsrail ordusu tarafından yayınlanan açıklamada, operasyonda F15 jetlerinin kullanıldığı bilgisi verildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eizencot, "2007 yılında nükleer reaktöre düzenlediğimiz hava saldırısının mesajı, İsrail'in varlığını tehdit eden oluşumlara izin vermeyeceğimizdi" dedi. İsrail Genelkurmay Başkanı, "Bugün de mesajımız aynı. Yakın ve uzak gelecekte de böyle kalacak" dedi. İsrail ordusu saldırıya ilşikin fotoğraf ve görüntüleri de yayınladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, 2007 yılındaki saldırının tüm bölge ülkeleri tarafından "dikkate alınması" gerektiğini söyledi. Lieberman, "Son yıllarda düşmanlarımızın motivasyonu arttı fakat İsrail savunma güçlerinin motivasyonu da aynı doğrultuda yükseldi" dedi. Bakan, "Ortadoğu'daki herkes bu denkliğin idrakına varmalı" diye konuştu.

2007 yılında vurulan tesisin saldırı öncesi ve sonrası çekilen görüntüleri

Nedeni bilinmiyor

İsrail ordusunun, İsrail'in en önemli askeri sırlarından birini ifşa etme kararının arkasındaki nedenler bilinmiyor. Ordu, konuya ilişkin açıklama yapmadı. Ancak dönemin başbakanı ve saldırının talimatını veren Ehud Olmert'in anılarını yayımlamaya hazırlanmasının, İsrail'i böyle bir adım atmaya yönlendirmiş olabileceğine dikkat çekiliyor. Diğer yandan İsrail'in İran'a gözdağı vermek istemiş olabileceği yorumları da yapılıyor.

İsrail'in El Kibar tesislerini vurduğuna ilişkin açıklaması İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'a karşı harekete geçilmesi için ABD yönetimi ve uluslararası topluma yaptığı çağrıların ardından geldi. Netanyahu birçok kez İsrail'in İran'ın bir nükleer silah geliştirmesine, Suriye'nin İsrail'in varlığını tehdit edebilecek füze üretim tesisleri kurmasına veya İran destekli Hizbullah'a silah temin etmesine izin vermeyeceklerini açıklamıştı.

Suriye, Deyrezzor bölgesindeki El Kibar tesislerinde uranyum zenginleştirme faaliyetleri yürütüldüğü iddialarını reddetmişti. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise tesislerde "çok büyük olasılıkla" nükleer reaktör olduğunu açıklamıştı.

rtr,AP/BÖ,CÖ

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