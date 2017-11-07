 İsrail Afrikalı sığınmacı anlaşmasını iptal etti | DÜNYA | DW | 03.04.2018
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DÜNYA

İsrail Afrikalı sığınmacı anlaşmasını iptal etti

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkesindeki Afrikalı sığınmacıların akıbeti konusunda BM ile yaptığı anlaşmayı iptal ettiğini açıkladı.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinde tartışmalara neden olan sığınmacı anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu. Netanyahu, İsrail ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında yapılan anlaşmayı dün yürürlüğe girmeden askıya almıştı. 

Netanyahu, İsrail'deki yaklaşık 37 bin Afrikalı sığınmacıdan 16 bin 250'sinin Batılı ülkelere yerleştirilmesini, diğerlerinin ise İsrail'de kalmasını öngören anlaşmayı dün kamuoyuna duyurmuştu.

Netanyahu, aynı günün akşamında Facebook üzerinden yaptığı açıklamada BM ile varılan anlaşmayı askıya aldığını ve göçmen nüfusunun yoğunlukta olduğu güney Tel Aviv bölgesinin temsilcileriyle yapacağı görüşmeden sonra bu konudaki nihai kararını vereceğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

Bölgede yaşayan İsrailliler, birlikte yaşadıkları göçmenlerden rahatsızlık duydukları gerekçesiyle anlaşmaya tepkiliydi. Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümeti, sığınmacıların sınır dışı edilmesini isteyen milliyetçi seçmen tabanının da yoğun baskısı altındaydı. BM ile varılan mutabakatı eleştiren kesim, anlaşmanın çok fazla Afrikalı göçmenin İsrail'de kalmasına olanak tanıdığını savunuyordu.

Zorla sınır dışı planı

BM ile yapıldığı açıklanan anlaşma, çoğu Eritre ve Sudan'dan gelmiş olan on binlerce sığınmacıyı zorla sınır dışı ederek Afrika'ya göndermeye hazırlanan İsrail'in bu planını da rafa kaldırması anlamına geliyordu.

İsrail'in sığınmacıları Tel Aviv yönetimiyle gizli anlaşmalar yaptığı iddia edilen Ruanda ve Uganda'ya göndermeyi planladığı ifade ediliyordu.

Afrikalı sığınmacılar ülkelerinde can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle İsrail'e kaçtıklarını belirtiyor. İsrail ise büyük bölümünün ekonomik nedenlerle geldiğini iddia ettiği Afrikalı sığınmacıları ülkede tutma gibi bir zorunluluğu olmadığını savunuyor.

Siyasi baskı 

Anlaşmanın iptali için Netanyahu'ya baskı yapan isimlerin başında koalisyon ortağı Evimiz İsrail partisinin lideri Naftali Bennett geliyor. Aşırı sağcı partinin lideri Bennett, kararından vazgeçmesi için Netanyahu'ya Twitter'dan çağrıda bulunurken BM ile yapılan anlaşmanın daha fazla insanın yasa dışı yollarla İsrail'e girmesini teşvik edeceğini savunmuştu. Bennett'in çağrıları daha sonra Netanyahu'nun partisi Likud içinde de destek buldu.

Hakkında üç ayrı yolsuzluk soruşturması bulunan ve başbakanlık makamındaki en zorlu aylarını geçiren Netanyahu'nun sağ eğilimli seçmenin desteğini kaybetmemek için kararından döndüğü yorumları yapılıyor.

DW,rtr,AP/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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